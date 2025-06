Liverpool sur le point de boucler sa deuxième recrue

Les Reds changent leurs flancs après près de 8 ans de domination du duo Trent Alexander-Arnold/Andy Robertson. Si le premier est parti au Real Madrid et a été remplacé par Jeremie Frimpong qui est arrivé du Bayer Leverkusen, le second voit son niveau décliner et a besoin d’une concurrence. Les Reds ont vite identifié le profil de Milos Kerkez.

Révélation en Premier League au poste de latéral gauche, le Hongrois qui est passé par les équipes jeunes de l’AC Milan dispose d’un profil intéressant. Supersonique, solide défensivement et excellent contre-attaquant, il est devenu à 21 ans un des joueurs les plus convoités du championnat grâce à ses performances avec Bournemouth. Selon Relevo, les Reds seraient tout proches de boucler ce dossier estimé à environ 50 millions d’euros.