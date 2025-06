Lens a touché de l’argent pour laisser partir Will Still

À l’issue du dernier exercice de Ligue 1, Will Still a annoncé son départ après le dernier match de la saison à Bollaert face à Monaco (4-0). Le Belge a filé en Angleterre pour se rapprocher de sa femme et s’est engagé avec Southampton. Aujourd’hui, Benjamin Parrot (DG du RCL) a indiqué que les Sang et Or ont bien touché une somme d’argent pour laisser filer un entraîneur sous contrat jusqu’en 2027.

« C’est l’occasion du club de remercier le staff précédent. Le coach a annoncé son départ à l’issue de la J34. Ce départ a été fait contre indemnité. La première mission a été de gérer cette sortie. Et la deuxième était de trouver son successeur », a-t-il confié en conférence de presse.