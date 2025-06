Bastia : le Dinamo Zagreb a fait une offre de Zakaria Ariss

Zakaria Ariss a connu une saison particulièrement prometteuse avec le SC Bastia, s’imposant comme l’un des jeunes défenseurs les plus réguliers de Ligue 2. Arrivé libre en provenance de Dijon à l’été 2024, le latéral gauche de 20 ans a rapidement gagné sa place de titulaire sous la direction de Benoît Tavenot. Il a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues, dont 29 en Ligue 2, cumulant plus de 2 300 minutes de jeu. Ariss a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives.

Sa capacité à évoluer également en défense centrale a été un atout précieux pour Bastia, qui a terminé la saison à la 9e place du championnat. Son contrat court jusqu’en juin 2028. Formé à Istres, Ariss a également représenté le Maroc en sélection U17. Sa progression cette saison confirme son potentiel et en fait un joueur à suivre de près dans les années à venir. Selon nos informations, le Dinamo Zagreb a déjà fait une offre à Bastia, tandis que le RC Lens a appelé la direction corse pour prendre des renseignements.