La blessure de Yan Couto inquiète le Borussia Dortmund

La courte victoire du Borussia Dortmund contre Rot-Weiss Essen, à l’occasion du premier tour de la Coupe d’Allemagne, a été marquée par une faute spectaculaire sur le latéral du BVB Yan Couto. Celui-ci a été violemment percuté au genou par Kelsey Owusu, bien après que le ballon soit passé. Une action dangereuse qui aurait clairement pu valoir un carton rouge, mais l’arbitre s’est contenté d’un avertissement, faute de VAR à ce stade de la compétition. Le Brésilien de 23 ans est resté au sol, visiblement en grande souffrance, avant d’être évacué par les soigneurs, sous les regards consternés de ses coéquipiers et du banc du BvB.

Après la rencontre, l’entraîneur Niko Kovač a réagi au micro de Sky Sport, s’inquiétant de la gravité de la blessure de Couto et qualifiant la faute de très dangereuse pour l’intégrité de son joueur. «Il souffre beaucoup. C’était un tacle vraiment violent. Je n’ai jamais vu ça sous cette forme. Il se tord de douleur. Il a bien sûr une poche de glace sur la zone. On fera des examens demain pour voir ce qu’il en est. J’espère qu’il n’y a rien de cassé. Mais qu’il s’agisse d’une grosse contusion, ça, je pense que tout le monde l’a compris. (…) Je trouve qu’on ne fait pas ce genre de choses entre collègues. Je suis convaincu qu’il ne l’a pas fait intentionnellement. Mais il n’a absolument aucune chance de jouer le ballon — celui-ci est ailleurs — et il va directement au genou. C’est franchement au-delà des limites.»