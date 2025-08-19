Real Madrid - Osasuna : les compositions officielles

Nouvelle saison et nouvelles ambitions pour le Real Madrid. Après une Supercoupe d’Europe et une Coupe Intercontinentale remportées mais une deuxième place derrière le rival barcelonais en Liga et une élimination en quart de finale de Ligue des Champions lors de l’exercice 2024/2025, le club madrilène, habitué aux sommets, espère sans nul doute faire mieux sur la scène européenne mais surtout en championnat. Avec l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc, un mercato intéressant et un Kylian Mbappé muté en numéro 10, les Merengues lancent leur saison avec la réception d’Osasuna, neuvième l’an dernier. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce premier match, Xabi Alonso est privé de Bellingham, Camavinga, Endrick, Ferland Mendy, tous blessés, et Rüdiger, suspendu. Le technicien espagnol aligne un 4-3-3 avec trois de ses recrues : Alexander-Arnold en latéral droit, Huijsen en défense centrale aux côtés de Militao, et Carreras en latéral gauche. Au milieu, l’international français Tchouaméni voit Valverde et Güler évoluer devant lui. Enfin, devant, Vinicius Junior et Brahim Diaz alimenteront Mbappé, seul en pointe. En face, Alessio Lisci aligne un 5-3-2 avec le seul français Valentin Rosier dans le couloir de Vinicius. Budimir, 21 réalisations la saison passée et meilleur buteur du club de l’histoire du club (71), est quant à lui titulaire sur le front de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouaméni, Arda Güler - Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius Jr

Osasuna : Herrera - Rosier, Cruz, Boyomo, Catena, Bretones - Torro, Oroz, Moncayola - Garcia, Budimir