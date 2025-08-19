L’ancien du FC Metz, Razak Omotoyossi est décédé

Ancien attaquant béninois, Razak Omotoyossi vient de s’éteindre ce mardi à seulement 39 ans. Deuxième meilleur buteur de l’histoire de sa sélection avec 21 buts en 47 capes, il avait notamment porté le maillot du FC Metz lors de la saison 2009/2010 en Ligue 2 (28 matches disputés, 2 buts).

Passé durant sa carrière en Moldavie (Sheriff Tiraspol), en Suède (Helsingborgs, GAIS et Syrianska), en Arabie saoudite (Al-Nassr et Al-Nahda), en Égypte (Zamalek), en Turquie (Kahramanmaraşspor) au Maroc (Kenitra et Safi), au Ghana (Hearts of Oak) et au Bénin (Kraké et JA Plateau), il avait disputé la CAN en 2008 et 2010 avec son pays.