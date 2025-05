L’OL s’enflamme après l’incroyable retournement de situation en Ligue 1

Hier soir, le rideau s’est baissé après la 34ème et dernière journée de Ligue 1. Mais avant de tirer leur révérence, les acteurs du championnat de France nous ont offert un sacré spectacle. Du côté de Décines, le Groupama Stadium a été le théâtre de la dernière apparition d’Alexandre Lacazette sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Et pour cette dernière sortie, le Français a enfilé son costume préféré. Celui de buteur. Hier soir, il a signé un doublé face aux Angevins, permettant aux Gones de l’emporter 2 à 0. Mais ce n’était pas la seule bonne nouvelle de la soirée.

Un final fou pour l’OL

Alors qu’ils étaient en train de fêter ce succès et de rendre hommage à Alexandre Lacazette, les Lyonnais, qui étaient septièmes au classement, ont appris sur le terrain qu’un scénario fou était en train de se passer à plusieurs kilomètres de Lyon. En effet, Strasbourg, qui était sixième et devant l’OL, était à égalité au score avec le HAC. Sauf que les Havrais ont obtenu un pénalty dans les dernières minutes de la rencontre qui a tout changé. Et c’est Abdoulaye Touré qui a tenu le rôle de bourreau en le transformant d’une panenka osée à ce moment de la rencontre. Au final, Strasbourg s’est incliné 3 à 2 et a dit adieu à la 6e place que l’OL était tout heureux de récupérer, comme l’an dernier.

Les Gones, qui avaient tout suivi sur un téléphone portable sur le terrain, vont donc jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine. Actuellement, les hommes de Paulo Fonseca sont qualifiés pour la Ligue Europa Conférence. Mais ils pourraient jouer la Ligue Europa si le PSG remporte la Coupe de France face au Stade de Reims la semaine prochaine. De quoi donner le sourire à Alexandre Lacazette.«J’étais revenu pour prendre du plaisir, pour aider le club à retrouver l’Europe. Cette année, on voulait la Ligue des Champions. On l’a manqué de peu de choses. Mais j’espère laisser le club en Europa League en partant.»

Les Gones retrouveront l’Europe mais…

Le sentiment est le même pour Rayan Cherki. «On ne peut pas rêver mieux (que l’OL soit en Coupe d’Europe l’an prochain, ndlr). Comme on le sait, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Quand il y a de la vie, il y a des miracles. On est contents ce soir.» De son côté, Jorge Maciel, l’adjoint de Paulo Fonseca (le coach était à l’écart lors des célébrations de l’OL ce soir, ndlr), a confié : «c’est un bon final. On a réussi à offrir à Alexandre Lacazette l’hommage qu’il mérite avec un stade plein, dans lequel on montre que dans les soirées où on est tous ensemble, on peut vivre des émotions très importantes. Ça restera toujours quelque chose qu’on doit garder pour la saison prochaine. Il faut qu’on soit plus constants.»

Il a ajouté : «même si on est arrivé à être européens, ce qui est quelque chose de très important pour nous, ça reste une consolation pour notre parcours, pour les efforts que tout le monde a pu faire. Ce n’était pas une saison linéaire, on a eu des hauts et des bas. On va pouvoir avoir la possibilité de jouer une compétition européenne, on ne sait pas encore laquelle. On sait que les soirées de Ligue Europa, de Ligue Europa Conférence, sont très excitantes ici. On a fait quelque chose de très excitant cette année. Pourquoi ne pas le faire encore la saison prochaine. On regrette de ne pas être allé au bout.» C’est certainement aussi le sentiment de l’OL, qui va devoir à présent jouer son match le plus important de la saison face à la DNCG qui l’a menacé il y a quelques mois d’une rétrogradation en L2.