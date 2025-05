Ligue 1 : l’OM assure sa deuxième place, l’OGC Nice qualifié pour les barrages de la C1, Saint-Étienne relégué, Reims défiera Metz

L’heure du dénouement. Ce samedi, la saison 2024-2025 de Ligue 1 rendait son verdict avec le traditionnel multiplex de la 34e et dernière journée. D’ores et déjà champion de France, le Paris Saint-Germain recevait l’AJ Auxerre, assuré de poursuivre son aventure dans l’élite du football français. Organisés en 4-3-3 avec le onze type, les hommes de Luis Enrique se faisaient pourtant surprendre par Sinayoko à la demi-heure de jeu (31e). Menés, les Franciliens réagissaient mais Nuno Mendes trouvait lui le poteau après un superbe coup franc (35e). Au retour des vestiaires, les Rouge et Bleu finissaient logiquement par égaliser sur une frappe du droit aux 20 mètres de Kvaratskhelia (59e). Subissant les vagues parisiennes, la défense de l’AJA s’en remettait alors à Donovan Léon, une nouvelle fois héroïque sur sa ligne mais impuissant sur la tête rageuse de Marquinhos (67e). Renversant malgré un penalty raté par Ramos dans le dernier quart d’heure mais un nouveau but de Kvaratskhelia (88e), le PSG pouvait finalement célébrer avec ses supporters avant de disputer deux finales face à Reims en Coupe de France puis contre l’Inter Milan pour espérer remporter une première Ligue des Champions dans son histoire.

L’OM, dauphin du PSG !

Derrière le club de la capitale, l’Olympique de Marseille, opposé au Stade Rennais, et l’AS Monaco, en déplacement du côté de Lens, se disputaient eux la deuxième place du championnat. Dauphins des Parisiens au coup d’envoi, les Phocéens déchantaient rapidement lorsque Koné trompait Rulli d’une lourde frappe déviée par Höjbjerg (14e). Refroidis, les Olympiens, portés par un grand Greenwood, allaient finalement profité des carences rennaises en défense pour renverser le cours de ce match. Auteur du but égalisateur sur penalty (21e) avant de rater le doublé sur un nouveau penalty (27e), Greenwood se muait ensuite en passeur pour Rabiot qui donnait l’avantage aux Phocéens (38e). Juste avant la pause, le numéro 10 marseillais frappait encore (45+1e) pour offrir le break aux siens et porter son total de buts à 21 (autant qu’Ousmane Dembélé). En seconde période, l’OM gérait tranquillement son avance avant de se faire surprendre par Gomez dans le dernier quart d’heure (77e). Un but qui n’empêchait cependant pas les Marseillais de s’offrir un dernier précieux succès puisque Rabiot s’offrait même un doublé pour corser l’addition au bout du temps additionnel (90+2e).

Assuré de terminer deuxième avec cette belle victoire, l’OM a par ailleurs profité de la lourde défaite (0-4) de l’AS Monaco en terres lensoises pour consolider cette place de dauphin du PSG. Bien que dominateurs en première période, les Monégasques étaient punis par le réalisme d’El Aynaoui (29e). Réduit à dix après la pause suite au carton rouge direct reçu par Magassa (52e), le club de la Principauté craquait encore dans la foulée sur une frappe au près… d’El Aynaoui (56e). Incapable de revenir dans cette rencontre et une nouvelle fois surpris par deux réalisations de Thomasson (73e) et Zaroury (78e), l’ASM terminait donc cet exercice 2024-2025 sur une fausse note mais conservait malgré tout cette troisième place, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Outre le trio de tête, cette ultime soirée de Ligue 1 nous offrait surtout une véritable bataille pour les autres places européennes. Quatrième et qualifié pour la prochaine Ligue Europa à l’aube de cette 34e journée, l’OGC Nice accueillait le Stade Brestois et les Aiglons n’ont pas tremblé.

Nice file en barrages de C1, Lille en C3, l’OL arrache a minima la C4 !

Porté par un but de Guessand (16e), une réalisation de Bouanani (28e, sp), un doublé de Laborde (19e, 75e) et une dernière réalisation signée Moffi (82e), le club azuréen a tout simplement étrillé le SB29. Un récital offensif permettant aux hommes de Franck Haise de sécuriser cette 4e place, synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. De son coté, le LOSC, tombeur dans la douleur du Stade de Reims (2-1) grâce à deux réalisations Cabella (37e) et Akpom (86e, sp), disputera la Ligue Europa lors de la prochaine saison alors que le Racing Club de Strasbourg, défait sur le fil par Le Havre (2-3), devra désormais espérer une victoire du PSG face à Reims en finale de la Coupe de France pour rejoindre la C4. Un résultat offrant également un avenir européen à l’OL, sixième et donc reversé, a minima, en Ligue Europa Conference après sa solide victoire solide (2-0) face à Angers. Une soirée où les amoureux du Groupama Stadium auront d’ailleurs pu rendre un vibrant hommage à Alexandre Lacazette, auteur d’un doublé (son 200e et 201e but sous le maillot rhodanien) pour sa dernière avec l’OL.

Le Havre maintenu sur le gong, Reims barragiste, l’ASSE file en L2 !

Dans la course au maintien, Nantes a de son côté assuré son avenir dans l’élite du football français en terrassant Montpellier (3-0) grâce à des buts signés Simon (17e, sp), Coquelin (32e) et Abline (80e). Du côté de Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne n’a cependant pas pu éviter le cauchemar. Douchés d’entrée de jeu après deux buts de Kamanzi (10e) et King (16e), les Stéphanois revenaient au score par l’intermédiaire de Tardieu (38e). Malheureusement pour l’ASSE, Gboho redonnait deux buts d’avance aux Violets (58e). Si Batubinsika offrait un dernier espoir aux Verts (63e), le tableau d’affichage n’évoluait plus et condamnait ainsi le club du Forez à évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Enfin, Le Havre, tombeur du RCSA (3-2) au terme d’un scénario fou (penalty transformé par Touré, auteur d’une panenka, au bout du temps additionnel) est officiellement maintenu et laisse sa place de barragiste au Stade de Reims, qui défiera donc le FC Metz pour sa survie en Ligue 1.

Tous les résultats de 21 heures

Marseille 4-2 Rennes : Greenwood (21e, 45+1e), Rabiot (38e, 90+2e) / Koné (14e)

Lyon 2-0 Angers : Lacazette (55e, sp ; 72e)

Nice 6-0 Brest : Guessand (16e), Laborde (19e, 75e), Bouanani (28e, sp), Moffi (82e) et Abdi (90+4e)

Saint-Étienne 2-3 Toulouse : Tardieu (38) et Batubinsika (63e) / Kamanzi (10e), King (16e) et Gboho (58e)

Lille 2-1 Reims : Cabella (37e) et Akpom (86e, sp) / Akieme (60e)

Strasbourg 2-3 Le Havre : Andrey Santos (20e) et Nanasi (53e) / Touré (43e, sp, 90+6, sp) et Casimir (70e)

Nantes 3-0 Montpellier : Simon (17e, sp), Coquelin (32e) et Abline (80e)

Lens 4-0 Monaco : El Aynaoui (21e, 56e), Thomasson (73e) et Zaroury (78e)

PSG 3-1 Auxerre : Kvaratskhelia (59e, 88e) et Marquinhos (67e) / Sinayoko (31e)