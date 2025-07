Lille dévoile son maillot extérieur pour la saison 25/26

Le LOSC et son équipementier New Balance viennent de dévoiler leur nouveau maillot extérieur pour la saison 2025/2026. Cette nouvelle couleur, "blanc cassé" met en valeur la confection en tricot jacquard comme élément principal. La texture de ce motif apporte de la profondeur, de la modernité ainsi que de l’élégance à ce kit extérieur. Afin d’apporter de l’énergie à cette teinte raffinée, on peut retrouver un dégradé du rouge vers le bleu sur le col, les finitions des manches et sur le logo emblématique du club lillois.

Le look est complété par un short et des chaussettes également blanc cassé, toujours ornés d’élégantes bandes rouges et bleues. Comme pour le maillot domicile 25/26 du club, la version extérieure est basée sur la technologie de performance de New Balance Dry : des tissus techniques qui évacuent l’humidité et la présence de zones respirantes pour garantir un confort optimal.

