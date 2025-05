Clash FIFA-UEFA : Aleksander Čeferin et Gianni Infantino enterrent la hache de guerre !

L’UEFA a passé la surmultipliée pour apaiser les tensions lundi, après avoir vivement critiqué jeudi le retard de plus de deux heures du président de la FIFA, Gianni Infantino, au 75ème Congrès de l’instance mondiale à Asuncion (Paraguay). La fronde avait débuté lorsque Infantino, retenu à Doha et Riyad pour accompagner l’ex-président américain Donald Trump dans une tournée diplomatique, avait occasionné le report du début des travaux, provoquant le départ symbolique de plusieurs délégués européens, dont le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin. Face à la polémique grandissante, l’UEFA a choisi de « calmer le jeu », soulignant l’importance de maintenir un dialogue constructif avec la FIFA pour préserver l’intégrité des futures décisions footballistiques.

Pour autant, l’incident met en lumière les divergences croissantes entre les deux instances, autour notamment de la gouvernance du football mondial et des questions de droits de l’homme – en particulier après les débats houleux sur la préparation de la Coupe du monde Qatar 2022. Malgré les excuses formulées par Gianni Infantino et l’assurance de la FIFA de continuer à travailler « en étroite collaboration » avec l’UEFA, les fédérations européennes demeurent vigilantes quant au respect des calendriers et à la priorité accordée aux échanges entre associations nationales lors des grands rendez-vous internationaux.