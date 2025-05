Trophées UNFP : Eric Roy explique pourquoi il n’a pas voté pour Roberto De Zerbi

Luis Enrique a été élu entraîneur de la saison en Ligue 1 lors des Trophées UNFP. Ce prix ne souffre d’aucune contestation possible alors qu’il avait face à lui Bruno Genesio (Lille), Adi Hütter (Monaco), Liam Rosenior (Strasbourg) et Éric Roy (Brest). Pas de trace de Roberto De Zerbi dans la liste des nommés pour ce titre, ce qui a pu faire un peu jaser, à Marseille notamment. Invité sur RMC ce mercredi soir, le technicien du SB29, lequel était d’ailleurs tenant du titre, a expliqué son choix. Lui même a désigné le coach parisien en plus de Liam Rosenior (Strasbourg) et Genesio. Il estime que c’est avant tout une question de timing car lorsqu’il a fallu rendre ses votes, l’OM vivait une mauvaise période.

«De Zerbi, il a eu la malchance, malheureusement, qu’au moment où on a voté (pour désigner les nommés), ils étaient dans le trou. Ils avaient perdu les points d’avance qu’ils possédaient. Ils étaient dans une mauvaise période. Ils perdent contre Strasbourg chez eux à cette époque (1-1 au Vélodrome en réalité). Il y a plusieurs défaites au Vélodrome, se justifie celui qui a été joueur à l’OM entre 1996 et 1999. Est-ce que c’est un exploit de finir deuxième avec l’Olympique de Marseille?, s’interroge-t-il. Je ne sais pas. C’est une vraie question.» Chacun se fera son avis. Les entraîneurs de Ligue 1 ont visiblement dressé le même constat. «Ces cinq entraineurs nommés, ce sont des grands entraîneurs», avait d’ailleurs réagi l’Italien, beau joueur.