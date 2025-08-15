Rennes - OM : Timothy Weah juge la défaite inacceptable

Les mots sont forts, mais ils sont à la hauteur de la contre-performance de l’OM ce soir. Battus par le Stade Rennais (1-0) en étant en supériorité numérique depuis la 30e minute, les Marseillais n’ont pas pris leur saison par le bon bout. Après le coup de sifflet final, la nouvelle recrue Timothy Weah peinait à digérer ce qui venait de se produire pour sa première avec Marseille.

«Il nous a manqué un peu de grinta, prendre un but en supériorité, c’est inacceptable, j’ai confiance en tout le monde et je pense que la suite va être bien. On ne l’a pas fait ce soir, c’est dur à accepter car on a des joueurs qui veulent gagner, on doit se remettre en question pour faire mieux au prochain match», exprimait l’Américain au micro de Ligue1+.