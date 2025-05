Trophées UNFP 2025 : Luis Enrique élu meilleur entraîneur de Ligue 1

Nommé aux côtés de Bruno Genesio (Lille), Adi Hütter (Monaco), Liam Rosenior (Strasbourg) et Eric Roy (Brest), tenant du titre, Luis Enrique a finalement été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 pour la saison 2024-2025. Récompensé au Pavillon Gabriel, le technicien espagnol - qui avait récemment assuré ne pas accorder d’importance aux distinctions individuelles - confirme ainsi toute son importance à la tête du collectif parisien.

Sûr de ses forces, insubmersible face à la pression et ne craignant guère les critiques, l’ancien coach du FC Barcelone - fort d’une gestion parfaite et d’une capacité à mobiliser l’ensemble de ses troupes - a finalement permis aux Rouge et Bleu de réaliser un exercice quasi historique. Champion de France et invaincu jusqu’à la 31e journée, le PSG peut logiquement remercier son architecte espagnol, qui plus est avant deux ultimes rendez-vous : une finale de Coupe de France face au Stade de Reims et un choc contre l’Inter Milan, qui pourrait permettre au PSG de remporter la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire.