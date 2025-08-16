Bournemouth : enquête après des injures racistes contre Antoine Semenyo

Ce vendredi, Liverpool recevait Bournemouth pour la première journée de Premier League. Les Reds se sont imposés (4-2) non sans mal grâce notamment à des buts d’Hugo Ekitike et Federico Chiesa. Du côté des Cherries, le jeune Antoine Semenyo a brillé en s’offrant un joli doublé. Dans cette rencontre, l’arbitre avait arrêté le jeu quelques minutes après des injures racistes contre Semenyo de la part d’un spectateur.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, la Premier League n’a pas tardé à réagir. « Nous apportons tout notre soutien au joueur et au club. Le racisme n’a pas sa place dans notre sport, ni dans la société. » Au micro de Sky Sports, le capitaine Adam Smith a aussi passé un coup de gueule. «J’étais un peu sous le choc que ce genre de choses se produise à notre époque. Je ne sais pas comment "Ant "a fait pour continuer à jouer et marquer ces buts. » Une enquête a été ouverte.