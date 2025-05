Inter Miami : la MLS découvre le côté sombre de Lionel Messi…

Après plus de vingt ans passés en Europe, Lionel Messi a décidé de retourner sur le continent américain. Joueur de l’Inter Miami depuis 2023, le champion du monde 2022 âgé aujourd’hui de 37 ans fait toujours des merveilles. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 10 matches de championnat cette saison 2025, la Pulga est l’arme offensive numéro 1 du club floridien (44 buts, 21 assists en 56 matches depuis 2023), 6e du classement de la Conférence Ouest de MLS. Cependant, si l’Inter Miami et la Major League Soccer (MLS) se frottent les mains depuis l’arrivée de l’octuple Ballon d’Or, la MLS découvre également l’une des faces cachées de Messi : son comportement avec les arbitres. Plutôt discret à ce sujet et pas vraiment coutumier des déclarations piquantes d’après-match lorsqu’il évoluait en Europe, Messi se lâche totalement depuis qu’il évolue en MLS.

«J’ai trouvé que c’était une mauvaise image de Messi»

Preuve en est, sa dernière sortie médiatique après le derby floridien face à Orlando. Balayé 3-0, l’Inter Miami vient d’enchaîner une série de cinq défaites lors de ses sept derniers matches, toutes compétitions confondues. Mais au lieu d’évoquer les contre-performances régulières de son équipe, l’Argentin s’en est pris à l’arbitre du match au micro d’Apple TV. « Nous avons fait une bonne première mi-temps, nous attaquions, nous nous créions des occasions de but. Puis il y a eu une action étrange où l’un de leurs joueurs a fait une passe à son gardien et l’arbitre m’a dit qu’il ne connaissait pas la règle et qu’il n’avait pas vu les choses de cette façon. C’est à partir de là qu’ils ont fait une longue passe et qu’ils ont marqué. Il y a parfois des erreurs dans les moments critiques. C’est également arrivé lors du dernier match. Ce n’est pas une excuse, mais il y a toujours des problèmes avec les arbitres et je pense que la MLS doit se pencher sur certains aspects de l’arbitrage. »

Mercredi dernier, Miami arrachait péniblement un match nul 3-3 en Californie conte le San José Earthquake. Après le coup de sifflet final, Messi s’est immédiatement dirigé vers l’arbitre de la rencontre, ce qui lui a valu un carton jaune. La raison ? L’Argentin était furieux parce que ce dernier a refusé de siffler une faute en sa faveur aux abords de la surface de San José. Face au comportement agressif du MVP de la saison 2024 en MLS, l’arbitre l’a alors menacé de sortir le carton rouge. Au final, c’est le coach de l’équipe californienne (et ancien sélectionneur des États-Unis) Bruce Arena qui est venu séparer les deux hommes. « C’est un langage universel quand on parle d’arbitres. Il n’était manifestement pas content et je voulais m’assurer qu’il n’allait pas recevoir un carton rouge. J’ai simplement essayé de l’écarter, car il aurait été ridicule qu’il reçoive un carton rouge à la fin du match », a déclaré l’entraîneur en conférence de presse. Une tentative d’apaisement qui n’a pas évité à Messi quelques reproches, comme ceux de la légende du soccer, Alexis Lalas (98 sélections, 9 buts).

Jamais de grosses sanctions

« Je pense que Bruce Arena a bien géré les événements d’après-match. J’ai trouvé que c’était une mauvaise image de Messi, pour être tout à fait honnête avec vous. Je comprends que vous soyez frustré, mais vous avez signé pour ce métier. Vous êtes payé plus que quiconque dans l’histoire en termes de ce que vous obtenez pour votre marque. Même si l’Inter Miami est une bonne équipe, il va être frustré parce qu’il ne joue pas dans la meilleure équipe avec tous les meilleurs joueurs, ce qu’il a fait pendant une majeure partie de sa carrière ? Maintenant qu’il est en MLS depuis deux ans, il devrait déjà comprendre ce qu’est la MLS et ce qu’elle n’est pas », a-t-il déclaré son podcast State of the Union. Messi profiterait-il de son statut de star absolue de la MLS pour faire sa loi ? Une chose est sûre : il avait donné le ton dès le match d’ouverture de la saison 2025 de MLS contre New York City FC le 23 février dernier.

À l’issue du match nul (2-2), l’Argentin a eu un échange houleux avec l’arbitre du match - sanctionné d’un carton jaune - avant de s’en prendre à l’un des coaches assistants du NYCFC, Mehdi Ballouchy, en le prenant par le cou. « La MLS et ses arbitres découvrent la fougue de Messi », avait alors simplement titré le New York Times. De son côté, USA Today avait cherché à aller plus loin sur ce sujet. « La MLS doit-elle prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de Lionel Messi après qu’il a posé sa main sur l’entraîneur adverse ? Lionel Messi a incontestablement élevé la Major League Soccer et le sport de football aux États-Unis par sa simple présence. C’est pourquoi la vidéo virale le montrant en train de serrer la nuque d’un entraîneur adverse doit être traitée de manière appropriée par la Ligue après le week-end d’ouverture de la saison 2025. (…) Au minimum, Messi devrait être condamné à une amende et contraint de présenter des excuses pour ses actes ». Condamné à une simple amende, dont le montant n’a pas été révélé, Lionel Messi peut dormir sur ses deux oreilles.