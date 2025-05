Ligue 1 : le onze type de la saison de la rédaction FM

La saison 2024/2025 nous aura livré un joli spectacle marqué par le sacre du Paris Saint-Germain et un podium composé de l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco. Ce samedi soir, l’exercice a donc pris fin après la 34e journée et c’est le moment de faire le bilan avec notre onze type de la saison. Et dans les buts, on a choisi de mettre le portier nordiste Lucas Chevalier (Lille). Impeccable dans les bois de la deuxième défense de Ligue 1, le gardien tricolore compte 11 clean-sheets, soit le deuxième total après celui de Brice Samba (12). Une nouvelle saison de qualité pour lui qui aura permis aux Dogues de terminer à la cinquième place tout en brillant en Ligue des Champions.

Pour la défense centrale, on retrouve son partenaire Bafodé Diakité (Lille) qui a été également très solide tout au long de l’exercice. Également précieux offensivement dans le domaine aérien (4 buts inscrits), le joueur de 24 ans a confirmé qu’il était une référence à son poste en Ligue 1. Pour faire la paire, nous avons choisi Willian Pacho (Paris Saint-Germain) qui aura clairement répondu aux attentes. Arrivé de Francfort cet été, il aura été très solide en permettant aux Franciliens d’être assez vite sereins derrière. Dans les couloirs de la défense, on retrouve deux autres parisiens avec Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) et Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) qui auront livré un exercice probant.

Un onze parisien

Au milieu du terrain, nous avons choisi un autre parisien avec la recrue Joao Neves (Paris Saint-Germain) qui a connu une adaptation express. Précieux à la récupération et à la création, l’ancien de Benfica aura tout simplement crevé l’écran. Il s’est même offert le luxe d’avoir de solides statistiques avec 3 buts et 9 offrandes en 29 matches. Pour l’accompagner, nous avons choisi Adrien Rabiot (Olympique de Marseille) qui a clairement répondu aux attentes. Dans un rôle plus avancé, le milieu relayeur a su s’adapter et s’exprimer magnifiquement (9 buts et 5 offrandes en 29 matches). Un cran plus haut, Rayan Cherki (Olympique Lyonnais) prend place. Sa qualité à la création aura été un régal tout au long de la saison pour celui qui sort à 21 ans son premier exercice plein. La frustration de ses performances à laisser place au spectacle (8 buts et 11 offrandes en 30 rencontres).

Sur le flanc droit de l’attaque, nous avons mis Mason Greenwood (Olympique de Marseille). Si son impact dans le jeu est assez limité, l’Anglais a le mérite d’avoir fini co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts et aura fait preuve d’efficacité. Il a participé pleinement à la qualification européenne de l’OM. Son pendant côté gauche et Bradley Barcola (Paris Saint-Germain). Bien que devenu remplaçant face à l’explosion de Désiré Doué et l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, il a eu de grands moments forts en Ligue 1 où il a montré un visage différent que celui affiché sur la scène européenne. Il facture 14 buts et 11 offrandes en 34 matches. Enfin devant, il était impossible de ne pas mettre Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain). Prenant une tout autre dimension, l’ancien Barcelonais aura parfaitement su s’adapter à un nouveau rôle axial (21 buts et 8 offrandes en 29 matches). Un repositionnement qui lui a permis de corriger son manque d’efficacité.

Les mentions honorables

Parmi les joueurs qui auraient pu se retrouver dans le onze, on peut penser au poste de gardien à Geronimo Rulli (Olympique de Marseille) qui aura surnagé dans une défense limitée ou bien le Serbe Djordje Petrovic (Strasbourg) qui aura participé à l’extraordinaire saison de son club. En défense, Marquinhos (Paris Saint-Germain) aura maintenu une nouvelle fois son excellent niveau quand Jonathan Clauss (Nice) s’est relancé avec les Aiglons dans un rôle de piston qui lui convient parfaitement (3 buts et 8 offrandes en 28 matches). Patron de l’entrejeu francilien, Vitinha (Paris Saint-Germain) aura encore été impactant. Un poste où la concurrence était importante puisque Corentin Tolisso (Olympique Lyonnais) est revenu à un niveau incroyable quand Andrey Santos (Strasbourg) aura plus que confirmé son prêt de l’an dernier (10 buts et 4 offrandes en 32 matches).

La suite après cette publicité

Désiré Doué (PSG) qui a été insaisissable en deuxième partie de saison (6 buts et 8 offrandes en 31 matches) aurait pu faire partir de ce onze mais il paye ses débuts timides, Maghnés Akliouche (Monaco) aura lui été le symbole de régularité dans une équipe asémiste sur courant alternatif. Portant des effectifs de milieu de tableau, Moses Simon (Nantes) avec ses 8 buts et 10 offrandes en 32 rencontres et Gaëtan Perrin (Auxerre) qui compte tout de même 10 buts et 11 offrandes en 34 matches n’auront clairement pas démérité. Enfin, le buteur Emanuel Emegha (Strasbourg) a été un des animateurs de la saison (14 buts et 3 offrandes en 27 matches). Pour le poste d’entraîneur, nous avons choisi Luis Enrique (Paris Saint-Germain) devant Liam Rosenior (Strasbourg) et Roberto De Zerbi (Olympique de Marseille).