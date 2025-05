Aymeric Laporte, Jonathan David, Facundo Medina, Mason Greenwood : les annonces mercato de Medhi Benatia

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille étaient bavards ce lundi. Forcément tout heureux de la qualification directe du club phocéen pour la prochaine Ligue des Champions, les décideurs de l’OM ont été interrogés sur les plans du club pour le prochain mercato estival. Et après la conférence de presse du président Pablo Longoria, ce fut au tour de son directeur du football, Medhi Benatia, de faire le point sur les desseins marseillais au micro de RMC. Cash, comme à son habitude, l’ancien international marocain a confirmé la volonté des Phocéens de se montrer très actifs cet été.

Pas de Jo David à l’OM

« Je ne rentre pas dans les trucs de propriétaire. Ce que je sais, c’est qu’on a envie de continuer à progresser. L’objectif, c’est d’améliorer l’équipe. C’est clair et net. On a réussi à monter une équipe digne de ce club, on a ramené de bons joueurs. Ce n’est pas celui qui dépense le plus qui a le meilleur résultat. S’il y a de belles opportunités, on va les tenter. Le but c’est de ramener des joueurs compatibles avec notre philo de jeu, cette ville, ce club. On voit parfois que des joueurs ne sont pas faits pour Marseille. (…) On va bosser, on va renforcer cette équipe parce qu’on en a besoin », a-t-il confié, avant d’expliquer que l’OM allait peut-être regarder du côté des joueurs en manque de temps de jeu, mais désirant aller à la Coupe du Monde.

« N’importe quel joueur qui a décidé de ne pas prolonger, c’est qu’il joue moins. C’est année de Coupe du Monde, donc ils veulent jouer pour faire des performances et aller à la Coupe du Monde. Il faut y jeter un œil. Mais ce n’est pas parce qu’ils sont libres qu’ils sont gratuits. Le but, c’est d’avoir un œil sur tout ce qui peut se faire. » Ensuite, le directeur du football de l’OM a bien voulu évoquer des dossiers plus concrets. À commencer par celui de l’attaquant canadien du LOSC, Jonathan David (16 buts, 5 passes décisives en 32 matches de Ligue 1 cette saison). Marseille va-t-il tenter de récupérer ce buteur chevronné du championnat ? « Non pas du tout. La dernière fois qu’on a parlé de David, c’était en janvier. On cherchait un attaquant. J’ai demandé à son agent si Lille était intéressé, on pouvait en discuter. Quand j’ai vu les attentes au niveau salaire, j’ai compris que ce n’était pas un joueur pour nous. On va respecter le modèle économique, on ne va pas faire de folies. (…) Si on doit faire un gros transfert sur un joueur capable de mettre 20 buts par saison, on va le faire. Mais on ne pourra pas faire 5 joueurs à 30 M€. »

Les pistes Laporte et Medina confirmées

Ensuite, l’ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich a évoqué un domaine qu’il connaît bien : la défense. Nous vous avions révélé que l’OM avait lancé plusieurs pistes pour renforcer son arrière-garde. Et parmi les noms les plus clinquants figuraient ceux d’Aymeric Laporta (30 ans, Al-Nassr) et de Facundo Medina (25 ans, Lens). Deux cibles confirmées par le dirigeant phocéen. « C’est un joueur (Laporte, ndlr) avec qui j’ai échangé au mois de janvier. Un super mec qui avait des envies de départ en janvier, mais pour des problèmes économiques, ce n’était pas réalisable. Ils vont vers une résiliation avec son club (Al Nasser, ndlr). C’est un joueur qui a fait bientôt deux ans en Arabie saoudite. Le rythme n’est pas le même qu’en Europe. Ça fait partie des profils qu’on est en train d’étudier. Facundo (Medina) aussi c’est un joueur avec lequel on a parlé en janvier. On cherchait un central gaucher. On a compris que c’était un joueur qui avait donné sa parole à Lens pour finir la saison. On n’a pas creusé. C’est un joueur qui a des qualités et le caractère pour jouer à l’OM. Laporte, Medina, ça fait partie des dossiers qui sont à l’étude. On a sept ou huit centraux qu’on va regarder. On va se poser avec Pablo (Longoria) pour prendre les bonnes décisions. »

Et l’ancien international marocain se posera également avec son président s’il le faut pour évoquer le cas de Mason Greenwood. Car si Benatia a réaffirmé son envie de conserver son attaquant anglais (auteur de 21 buts en L1), il a aussi confirmé qu’il ne détournera pas le regard si une grosse offre arrive. « Aujourd’hui, à part le PSG, il n’y a aucun club qui peut te dire qu’un joueur est intransférable. Si demain un club vient poser 100 M€ sur Greenwood, on fait comment ? C’est un joueur qui a fini meilleur buteur du championnat. (…) Aujourd’hui, il n’y a pas de volonté de se séparer d’un grand joueur comme ça. » Affaires à suivre.