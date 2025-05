OM : bilan de la saison, Roberto De Zerbi, mercato estival… Pablo Longoria lâche ses vérités !

L’Olympique de Marseille peut souffler. Au sortir d’une saison mouvementée où les Phocéens seront passés par toutes les émotions, le club olympien a finalement validé sa deuxième place en Ligue 1, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Présent, ce lundi, en conférence de presse, Pablo Longoria s’est logiquement réjouit d’un tel dénouement. «La question importante était les objectifs en juin dernier quand on a lancé ce projet de trois années, on devait retrouver la Ligue des Champions, c’est l’objectif que j’avais donné au coach, de terminer dans le top 4, je suis donc très content de cette 2e place. Je suis très content de la saison. C’était important de savoir comment se relever dans les moments de difficulté, les joueurs et le groupe a su réagir. Je tiens à remercier Medhi Benatia, le coach et les joueurs pour leur travail et leur implication», a tout d’abord lancé le président marseillais.

Longoria dresse un bilan positif

Soulagé et fier de son groupe, celui qui a par ailleurs avoué regretter l’élimination face à Lille en Coupe de France est ensuite revenu en longueur sur le futur du projet marseillais, à commencer par l’avenir de Roberto De Zerbi, sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027. «Ça fait partie des discussions de fin de saison, on va faire un bilan avec le coach pour parler des choses positives, des choses négatives, des choses à améliorer pour l’avenir. On a commencé un cycle de trois ans avec Roberto, ce n’était pas le cas avant à Marseille. La volonté du club est de continuer avec Roberto absolument, Roberto a déjà fait savoir sa volonté de continuer. On part sur une bonne base et maintenant nous devons discuter pour construire l’avenir et ajuster. Quand toutes les parties vont dans la même direction, c’est naturellement plus facile».

Déterminé à poursuivre l’aventure avec l’ancien coach de Brighton, Pablo Longoria a également profité de sa présence face aux journalistes pour dresser les grandes lignes du mercato olympien. «Naturellement, quand on finit deuxième et quand on s’inscrit dans un cycle de construction, c’est normal de garder la base des joueurs les plus importants de l’effectif. On veut donc garder les éléments les plus importants au sein du club. On veut donner une continuité. Objectif numéro 1, continuité, objectif numéro 2 : améliorer l’effectif pour qu’il soit beaucoup plus complet. On va jouer plus de matchs et donc avec une plus grande capacité de l’effectif. Je ne vais pas donner le nombre total de mouvements, on a besoin d’augmenter la compétitivité à différents postes, c’est l’objectif. Ils nous faut des « noms titulaires » on va dire et après la saison détermine l’évolution. Il nous faut cette compétitivité pour jouer les trois compétitions et arriver à nos objectifs dans cette deuxième année du nouveau projet», a commencé par avouer le boss phocéen.

Un mercato conditionné au respect de la trésorerie

Relancé sur l’effectif actuel et les différents joueurs arrivés en prêt au cours des derniers mois, l’Espagnol de 38 ans a également tenu à faire un point précis. «On a 3 joueurs en prêt avec obligation d’achat conditionnée à la Ligue des Champions : Neal Maupay, Pierre-Emile Højbjerg et Jonathan Rowe. C’était lié à des histoires de trésorerie. On a des joueurs en prêt avec des options libres (Amar Dedic) et la situation avec Ismaël Bennacer en prêt avec option d’achat. On va discuter avec les coachs et Medhi Benatia et ensuite communiquer à chacun quelle est notre décision». Une chose est sûre, l’OM ne prévoit pas non plus de faire de folies lors de la prochaine fenêtre estivale, et ce malgré la qualification acquise pour la prochaine Ligue des Champions. Si le natif d’Oviedo a tenu à remercier son propriétaire Franck McCourt pour les «risques pris», il a surtout souhaité rappeler l’objectif central du board phocéen pour cette deuxième année du nouveau projet : gérer la trésorerie.

«Pour l’avenir, il y a des options d’achats exécutables pour la saison numéro 2, c’est un coût. La Ligue des Champions, est-ce que ça signifie d’aller au casino à Monte Carlo et de jouer le jackpot ? Non ça n’est pas le cas, on va travailler avec la tête. Prendre des joueurs à 5 millions nets de contrat et 40 millions de transfert ? Non, on va travailler avec la tête pour trouver les meilleurs joueurs au prix que je fixe en tant que président pour respecter la trésorerie. Ca va être une gestion économique forte car la saison 1 était un exercice risqué économiquement, ça ne va pas être un bon bilan cette saison 1 en tant que président donc il va falloir réguler sur cette saison 2 tout en améliorant». Fort de cette mise au point claire, Pablo Longoria a enfin été interrogé sur quelques cas individuels, à commencer par la rumeur Kévin De Bruyne, qui a officiellement annoncé son départ de Manchester City en fin de saison.

Luis Henrique sur le départ, Kevin De Bruyne une rumeur à oublier

«Je ne veux pas individualiser. Il ne faut pas détruire les équilibres et les bonnes dynamiques que les joueurs ont construit cette saison. On tient beaucoup à la gestion de notre effectif avec une grille des salaires cohérentes. Il ne faut pas créer ce type de différences. J’ai créé ce type d’erreur à Valence et on a cassé la dynamique du groupe et on a dû se séparer de joueurs au mercato d’hiver», a toutefois rétorqué le dirigeant phocéen avant d’évoquer de possibles arrivées en défense cet été (Medhi Benatia avait notamment déclaré vouloir deux centraux) : «on voulait le faire cet hiver, mais on a pas trouvé des joueurs adaptables pour Roberto. On défend très haut, donc on doit avec des joueurs avec un niveau de vitesse extraordinaire et qui ont une super lecture du jeu. En tant que dirigeants, on doit donner des joueurs au coach pour lui permettre de jouer à fond son credo footballistique».

Déterminé à conserver l’équilibre financier de l’Olympique de Marseille tout en créant le maximum de compétitivité, Pablo Longoria a finalement conclu son 'laïus mercato’ en confirmant le départ prochain d’un certain Luis Henrique, en discussions avec différents clubs depuis plusieurs semaines comme nous vous le révélions dernièrement. «Les discussions pour Luis Henrique ne sont pas seulement avec ce club (Inter Milan, ndlr). Il y a des discussions avec différents clubs. Notre objectif c’est de vendre Luis Henrique avant le 30 juin pour des questions de bilan et de respect avec notre propriétaire. Cette Coupe du monde des clubs a changé radicalement les contrats. Tu vois que le marché s’anticipe beaucoup. Je suis fier que Luis Henrique a attiré l’attention de différents top clubs en Europe car c’est la chose que je lui avais promis avant son arrivée au club».