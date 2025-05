National : une enquête ouverte par la FFF pour suspicion de match truqué

Selon Le Parisien, une enquête pour suspicion de match truqué a été ouverte par la commission de discipline de la FFF après la victoire de Versailles face à Bourg-en-Bresse (3-0), le 25 avril dernier. Le match, disputé lors de la 31e journée de National, a éveillé des soupçons, notamment en raison du contexte (Versailles sortait d’une mauvaise série, Bourg n’avait plus d’enjeu) et d’une lettre de dénonciation anonyme. Trois joueurs de Bourg-en-Bresse et l’entraîneur de Versailles, Jordan Gonzalez, passé par Bourg quelques mois plus tôt, sont visés par la procédure.

Les deux clubs, mis au courant de l’enquête via la plateforme Footclub, ont fait part de leur stupeur et dénoncent un manque total d’explications de la part de la FFF. Du côté de Versailles, on assure avoir « 100 % confiance » en son entraîneur et on s’indigne de l’atteinte portée à l’image du club. Si les faits étaient confirmés, Versailles pourrait risquer de lourdes sanctions, dont une possible rétrogradation.