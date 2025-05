OM : Medhi Benatia va tout faire pour garder Adrien Rabiot

Cette saison, l’Olympique de Marseille a réalisé un gros coup en attirant Adrien Rabiot dans ses filets. Élu meilleur Olympien de la saison, le milieu de terrain de 30 ans a sans doute achevé l’une des meilleures saisons de sa carrière (10 buts, 6 passes décisives en 31 matches). Sous contrat jusqu’en 2026, Rabiot sera l’un des enjeux du prochain mercato marseillais. L’occasion pour Medhi Benatia de bien faire savoir qu’il va se battre pour conserver l’ancien Bianconero et que Roberto De Zerbi ne lui a mis aucune pression sur ce dossier.

« Un joueur comme Rabiot est fondamental mais je n’ai pas besoin que ça vienne de l’entraîneur pour savoir que c’est peut-être le joueur et l’homme le plus important du projet. On n’a besoin de personne pour savoir qu’on doit tout faire pour le garder. Mais le coach n’est pas le genre de mec à dire 'Je vais rester si j’ai ça". On doit tout faire pour essayer de les garder. Rabiot, on le fait début septembre et le coach était déjà content du mercato fin août. Il va vouloir renforcer l’équipe, ça tombe bien, je vois la même chose que lui », a-t-il confié au micro de RMC.