Lionel Messi rend un vibrant hommage à Cristiano Ronaldo

Pendant près de 15 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont livrés à une rude bataille sur les terrains. Marquant l’histoire chacun à leur manière, les deux rivaux sont souvent considérés comme les deux plus grands joueurs de l’histoire du football. Et alors que l’Argentin a exporté ses talents avec l’Inter Miami, son pendant portugais joue depuis deux ans avec Al-Nassr en Arabie saoudite. Pour autant, les deux hommes verront toujours leurs carrières respectives être liées. Interrogé par le média du Ballon d’Or ce samedi, Lionel Messi a ainsi été questionné sur sa rivalité historique avec CR7.

L’occasion pour la Pulga de montrer tout le respect qu’il a pour son rival de 40 ans : «c’était une période vraiment magnifique. Je pense que nous nous sommes mutuellement poussés à donner le meilleur. Il voulait toujours tout gagner, tout le temps. Je pense que c’était une époque très belle, autant pour nous que pour tous ceux qui aiment le football. On mérite beaucoup de respect pour être parvenus à rester si longtemps au sommet. C’était un souvenir inoubliable pour tous les passionnés.» Difficile de donner tort au champion du monde 2022.