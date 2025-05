L’énorme coup de gueule de Pablo Longoria sur les droits TV !

Le football français traverse une profonde crise. Alors que la Ligue de Football Professionnel, sous l’impulsion du nouveau directeur général de LFP Media, Nicolas de Tavernost, souhaite lancer sa plateforme 100 % Ligue 1, l’incertitude demeure. Si DAZN va se désengager, la plateforme américaine fait cependant partie des nombreux prétendants pour distribuer cette nouvelle chaîne aux côtés d’Amazon, ancien diffuseur de la Ligue 1, ou encore Canal +, diffuseur historique du championnat de France. Récemment, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) avait d’ailleurs envoyé un message clair aux clubs français, à l’heure où aucune visibilité n’existe concernant la principale source de revenus des clubs.

Longoria dénonce une fracture avec les supporters !

Président de l’instance, Jean-Marc Mickeler avait notamment demandé aux clubs de mettre le chiffre "0" sur cette fameuse ligne de recette avant de préciser sa pensée : «soyez vraiment prudents dans vos projections». Face à ce flou persistant, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, a décidé de prendre la parole, ce lundi, lors d’une conférence de presse consacrée au bilan de la saison marseillaise. «C’est un échec énorme d’avoir 4 diffuseurs depuis que je suis en France. Je considère que le problème du foot français c’est le manque de confiance et qu’on s’est éloignés des supporters», a tout d’abord regretté le dirigeant espagnol de 38 ans.

Frustré par la tournure des évènements, le président de l’OM a notamment dénoncé les grilles tarifaires des récents diffuseurs. «Les supporters pensent qu’on est incapables et qu’on habite dans une tour d’ivoire. Comment tu peux demander 40 euros par mois et en même temps de t’abonner à BeIN Sport ? Sincèrement, il faut respecter les gens. Tout le monde a pris des décisions à court terme et tu perds la crédibilité. Et en plus, tu racontes jamais l’histoire de ton championnat. Pendant la semaine, on est toujours dans la polémique… On doit vendre le championnat, les bonnes choses. J’en ai parlé avec Roberto, c’est un des championnats les plus compliqués, mais c’est un championnat très mal vendu. Tu racontes pas les histoires, les gros matchs que tout le monde va vouloir voir».

Retrouver de la transparence et des objectifs collectifs…

Relancé sur le sujet, le natif d’Oviedo - comparant les réalités de nos pays voisins - a par ailleurs poussé un gros coup de gueule sur le déséquilibre croissant entre les prix proposés et le montant des droits TV français. «On est la deuxième économie de l’UE avec le deuxième taux de télé payante dans les foyers et on a un niveau de droits télés inférieur à ceux du Portugal, c’est une honte. On a un coût opérationnel de la Ligue professionnelle qui va dépasser les montants des droits télé, ça veut dire qu’on est complètement déconnecté de la réalité. Il faut que tout le monde arrête de vivre dans une réalité parallèle». Une situation cataclysmique que le président marseillais a également tenté de justifier par les comportements individualistes des différents acteurs…

«Un des gros problèmes, c’est la gouvernance du foot français. Chacun défend des intérêts individuels de son club à court terme. Et tout ça est fait d’une façon opaque, pas transparente où tu dois être dans la bonne discussion pour avoir les infos, sinon, tu dois lire L’Équipe pour avoir les informations». Avant d’en savoir plus sur la distribution de la nouvelle chaîne 100% LFP, Pablo Longoria a donc livré une analyse accablante sur l’évolution des droits TV en France, et ce à l’heure où l’ensemble des clubs français attendent impatiemment la solution finale envisagée par la Ligue pour entamer leur mercato le plus sereinement possible.