Al-Musrati ne restera pas à l’AS Monaco

Moatasem Al-Musrati va quitter l’AS Monaco à l’issue de son prêt, qui prend fin en cette fin de saison 2024-2025. Arrivé en janvier en provenance de Besiktas, le milieu international libyen (42 séléctions, 2 buts) a rapidement su s’imposer comme un cadre de l’effectif, apportant «son expérience et son calme» au groupe monégasque. Il aura notamment marqué un but décisif à Saint-Étienne lors de la 32e journée (victoire 3-1), aidant son équipe à sécuriser une deuxième qualification consécutive en Ligue des Champions.

Lors du point presse de fin de saison, le Directeur Général Thiago Scuro a tenu à saluer son apport : « Moatasem nous a beaucoup aidés, et il a probablement mis l’un des buts les plus importants de la saison. (…) Je voudrais le remercier publiquement pour la personne qu’il est, pour son professionnalisme et sa maturité. » Le club du rocher lui adresse également ses remerciements, dans un communiqué, et lui souhaite le meilleur pour la suite.