OM : Pablo Longoria répond à la rumeur Kevin De Bruyne

À 33 ans, Kevin De Bruyne a été prié de quitter Manchester City après dix ans de bons et loyaux services. Si les Skyblues avaient un besoin de régénérer leur effectif, le Belge conserve une belle cote sur le marché. Des clubs de Premier League et le Napoli ont été cités pour l’accueillir. Récemment, le nom de l’Olympique de Marseille a même été cité. Présent face aux médias pour faire le bilan de la saison, Pablo Longoria y a répondu.

La suite après cette publicité

«Je ne veux pas individualiser. Il ne faut pas détruire les équilibres et les bonnes dynamiques que les joueurs ont construits cette saison. On tient beaucoup à la gestion de notre effectif avec une grille des salaires cohérente. Il ne faut pas créer ce type de différences. J’ai créé ce type d’erreur à Valence et on a cassé la dynamique du groupe et on a dû se séparer de joueurs au mercato d’hiver», a-t-il confié en conférence de presse.