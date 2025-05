L’Inter Milan s’offre un scandale avant d’affronter le PSG

La fin de saison est animée du côté de l’Inter Milan. En attendant la finale de la Ligue des Champions le samedi 31 mai contre le Paris Saint-Germain, le club lombard est dans une lutte harassante pour le titre avec le Napoli. Située à un point de la formation d’Antonio Conte ce dimanche avant de défier la Lazio, la bande de Simone Inzaghi a connu un match pour le moins difficile face aux Biancocelesti. Menant par deux fois, les Milanais ont finalement concédé un match nul 2-2 après un doublé de Pedro dont un but à la 90e minute. Une mauvaise opération, surtout qu’en cas de victoire, les Nerazzurri pouvaient dépasser le Napoli qui avait été accroché par Parme (0-0). C’est donc le statu quo aujourd’hui et les deux formations devront se départager lors de la 38e journée ce vendredi.

Cependant, c’est la soupe à la grimace du côté de l’Inter Milan puisque ce match a été marqué par plusieurs décisions arbitrales litigieuses à l’image de cette intervention de Nicolo Rovella sur Yann Bisseck qui n’a pas occasionné de penalty (23e) ou surtout sur l’égalisation de Pedro (90e) où le penalty accordé par la VAR suite à une main de Yann Bisseck a été contesté par les Milanais. Au-delà de ces décisions, la présence de Marco Guida comme arbitre chargé de l’assistance vidéo a interrogé. Ce dernier qui est originaire de Pompéi, dans la région de Naples, a récemment refusé de diriger une rencontre du Napoli pour cette raison. «Je veux être en paix dans une ville où le football se vit avec beaucoup d’émotion», avait-il justifié. Et le fait que ce soit par lui qu’arrive une décision favorable au Napoli et défavorable à l’Inter Milan, fait donc logiquement jaser.

L’Inter Milan a protesté contre l’arbitrage

Le maintien de Marco Guida pour ce match interroge et a eu le don d’excéder les joueurs de l’Inter Milan. Expulsé en fin de rencontre, le coach de l’Inter, Simone Inzaghi, s’est enfermé dans le vestiaire pendant plus d’une heure avec ses joueurs et dirigeants comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. Ces derniers qui regrettent des décisions d’arbitrages face à Bologne et l’AS Roma lors de deux défaites 1-0 sont frustrés des événements des dernières semaines. D’ailleurs après la rencontre, ni le coach, ni les joueurs, ni les dirigeants de l’Inter Milan ne se sont exprimés dans la presse en signe de protestation.

Pour autant, la saison n’est pas terminée pour l’Inter Milan qui se rendra à Côme ce vendredi tandis que le Napoli recevra Cagliari. Deux matches contre deux équipes qui n’ont rien à jouer pour les deux premiers du championnat italien. L’Inter Milan devra se ressaisir tant que l’espoir subsiste et surtout en vue de la finale de la Ligue des Champions en fin de mois contre le Paris Saint-Germain. Plus que le titre, l’Inter Milan a peut-être perdu trop d’influx nerveux lors de ce match contre la Lazio. Un scandale que se serait bien évité le club lombard dans une fin de saison où le club peut tout perdre et finir sur une saison blanche …