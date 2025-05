Serie A : le champion sera désigné vendredi prochain

La Serie A va se jouer jusqu’à l’ultime journée. L’Inter Milan et Naples ayant enregistré le même résultat ce week-end (un match nul), ils se départageront définitivement lors de la dernière journée. Ce sera face à Cagliaria, à domicile, pour Naples, et contre Côme, à l’extérieur pour l’Inter. Naples dispose d’un point d’avance au classement, et une victoire à domicile leur assurerait le titre.

Les dirigeants se réunissaient ce lundi matin pour définir la date de ces deux rencontres, puisque demande avait été faite d’avancer la rencontre pour laisser les Intéristes récupérer avant la finale de Ligue des Champions prévue le samedi 31 mai face au PSG. Les deux équipes joueront donc vendredi à 20h45, en même temps. Les huit autres rencontres de la 38e journée se tiendront dimanche, comme initialement annoncé.