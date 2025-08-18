Menu Rechercher
Nicola Zalewski rejoint l’Atalanta Bergame

Depuis plusieurs jours, c’est l’un des dossiers les plus brûlants du mercato en Italie. Nicola Zalewski, auteur de 34 matches la saison passée avec l’Inter Milan, était considéré sur le départ. L’Atalanta Bergame s’est positionné sur son profil depuis quelques jours et, ce lundi, le club bergamasque a annoncé l’arrivée du piston droit polonais :

Atalanta B.C.
Benvenuto a Bergamo, Nicola 🇵🇱🙌

@newbalance | #GoAtalantaGo ⚫️🔵
«L’arrière latéral italo-polonais de 23 ans arrive dans le cadre d’un contrat permanent en provenance de l’Inter. Après Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor et Sportiello, Nicola Zalewski est la cinquième recrue permanente de l’Atalanta BC cet été. Le club nerazzurri a acquis ses droits d’enregistrement auprès du FC Internazionale Milano.»

