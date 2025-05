FC Barcelone : 6 joueurs pourraient quitter le navire cet été !

« Je sens que l’année prochaine, nous devrons travailler de plus en plus dur pour gagner plus de titres. Je veux plus de titres. Notre idée, c’est que l’on peut s’améliorer, évoluer ». Tels étaient les propos d’Hansi Flick dimanche soir, après la défaite anecdotique de son équipe face à Villarreal. Déjà sacré depuis jeudi dernier et ce derby barcelonais, le FC Barcelone prépare donc la saison prochaine.

Depuis quelques semaines déjà, la presse locale explique que Joan Laporta et Deco devraient avoir un peu plus de marge de manœuvre pour recruter cet été, notamment parce que les travaux réalisés depuis des années maintenant ont permis de se mettre en règle vis-à-vis du fair-play financier de la Liga, tout comme cette dernière a un peu desserré la vis et va offrir un petit peu plus de liberté à ses clubs pour qu’ils puissent se renforcer. Ces dernières semaines, il est notamment question de joueurs comme Luis Diaz (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United) et même Emiliano Martinez (Aston Villa), qui intéresse sérieusement le Barça selon la presse argentine.

Des joueurs convoités

Mais forcément, il y aura aussi des départs, visant surtout à renflouer les caisses. Au total, jusqu’à six joueurs pourraient partir cet été si on se fie aux informations du journal Relevo. Ansu Fati est le premier candidat à un départ, dans la mesure où il n’est ni dans les plans du club, ni dans ceux d’Hansi Flick. Un indésirable, en somme. Vient ensuite le cas Pablo Torre, peu utilisé par le coach allemand également, mais que le Barça voudrait vendre avec une option de rachat pour pouvoir le rapatrier en cas d’explosion dans son nouveau club.

Andreas Christiansen est aussi un joueur qui pourrait faire l’objet d’une vente, lui qui n’a que très peu joué cette saison à cause de pépins physiques récurrents. Viennent ensuite trois joueurs qui comptent pour Hansi Flick mais qui vont aussi recevoir des propositions intéressantes : Ronald Araujo, Eric Garcia et Fermin Lopez. Ce dernier a déjà recalé des propositions saoudiennes, mais risque de voir des cadors anglais venir toquer à la porte et le Barça sait qu’il y a danger. Affaire(s) à suivre…