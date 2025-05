Angel Gomes officialise son départ du LOSC

Angel Gomes ne portera plus le maillot du LOSC. À 24 ans, le milieu anglais, arrivé de Manchester United en 2020 pour 3,5 millions d’euros, a annoncé son départ en fin de contrat. Malgré une belle cote sur le marché, sa dernière saison dans le Nord reste en demi-teinte : seulement 20 apparitions, 2 buts, 1 passe décisive, et surtout une mise à l’écart progressive. Bruno Genesio ne l’a, en effet, plus utilisé depuis le 1er mars.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Gomes a tenu à remercier les supporters et le club, évoquant «quatre années inoubliables», une «famille» et un «endroit qui l’a façonné sur et en dehors du terrain»". En quittant Lille sans prolonger, l’ancien international Espoirs anglais reste ainsi une belle opportunité sur le marché des joueurs libres. Un nom qui plairait déjà à l’Olympique de Marseille.