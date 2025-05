L’OM fonce sur Angel Gomes

Deuxième du classement de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est en passe de réussir son pari, à savoir de retrouver la Ligue des Champions. Et si le club phocéen y parvient, ses supporters pourront rêver d’un mercato ambitieux. Sans coupe d’Europe, Marseille a su attirer des joueurs cotés à des prix plus que raisonnables. Si Mason Greenwood a été recruté en échange de 26 M€, le milieu danois Pierre-Emile Hojbjerg est arrivé sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 13 M€, tandis qu’Adrien Rabiot est arrivé libre de tout contrat.

En attendant de voir si Pablo Longoria lâchera un gros billet sur une recrue de poids, L’Équipe nous apprend que l’OM compte toujours réaliser des paris intéressants à moindres frais. C’est donc ainsi que le club phocéen s’est positionné sur Angel Gomes, le milieu de terrain de 24 ans du LOSC. Libre de tout contrat en fin de saison, l’Anglais fait partie des principaux noms du LOSC (avec le Canadien Jonathan David) à avoir décidé de quitter le Nord sans prolonger leur contrat. Sur le papier, Gomes a tout de la bonne affaire, même si sa fin d’aventure avec les Dogues reste mitigée.

L’OM veut aller très vite

Apparu à 20 reprises cette saison sous le maillot lillois, l’ancien pensionnaire de Manchester United (recruté par les Lillois contre 3,5 M€) signe une année contrastée (2 buts, 1 passe décisive) durant laquelle son nom a surtout été cité lors de son impressionnant choc à la tête face à Reims en août 2024. Depuis, Bruno Genesio ne compte plus sur lui. Sa dernière apparition date d’ailleurs du 1er mars à l’occasion de la fessée reçue face au PSG. Sélectionné à quatre reprises par les Three Lions, Angel Gomes attend désormais que son passage dans le Nord de la France se termine.

L’OM veut d’ailleurs aller très vite. Face à la concurrence de la Premier League, l’écurie olympienne a déjà fait une offre de contrat au joueur. Les détails n’ont pas filtré, mais le quotidien assure que les dirigeants phocéens se montrent de plus en plus pressants pur finaliser l’affaire. Bientôt de retour en Europe, l’OM sait qu’il fera face à un calendrier bien plus chargé la saison prochaine. Et avec Gomes pour épauler Rabiot, Hojbjerg, Rongier, Kondogbia, Bennacer (si l’option d’achat de 12 M€ est levée), Marseille possèderait un entrejeu de choix.