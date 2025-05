L’AS Monaco s’offre le joli coup Eric Dier

Troisième de Ligue 1, l’AS Monaco a su sécuriser sa place sur le podium samedi dernier en venant à bout de l’Olympique Lyonnais (2-0). Le club de la Principauté sait donc qu’il participera à la prochaine Ligue des Champions et a donc décidé de se renforcer en conséquence. Si la défense asémiste n’a pas été catastrophique (3e meilleure défense, 37 buts concédés), elle peut néanmoins être plus imperméable et elle manque d’un vrai leader.

Pour épauler Wilfried Singo, Thilo Kehrer ou encore Mohammed Salisu, l’équipe d’Adolf Hütter a donc décidé de miser sur un élément d’expérience en la personne d’Eric Dier. Sacré cette saison champion d’Allemagne avec le Bayern Munich, le défenseur central de 31 ans arrivait en fin de contrat avec le Rekordmeister. Ne prolongeant pas, il rejoint donc librement l’AS Monaco dans le cadre d’un contrat de trois années.

Un Anglais à Monaco

«Salut à tous, c’est Eric Dier. Désolé mon français n’est pas encore assez bon pour plus de mots mais il le sera prochainement parce que je suis très heureux d’annoncer que je vais rejoindre l’AS Monaco cet été. Je suis impatient de débuter. J’ai vraiment hâte de porter ce maillot. J’ai vraiment hâte de rencontrer tout le monde au club», peut-on lire dans une vidéo montrant la nouvelle recrue avec le maillot de l’ASM dans ses mains.

Natif de Cheltenham, Eric Dier s’était révélé au Sporting CP entre 2012 et 2014 avant de porter le maillot de Tottenham pendant 10 ans. Arrivé à l’hiver 2024 au Bayern Munich à la demande de Thomas Tuchel, il a eu moins de temps de jeu cette saison avec la nomination de Vincent Kompany. Cependant, la seconde partie de saison et la blessure de Dayot Upamecano lui ont redonné du temps de jeu et il compte 27 apparitions pour 3 buts et 1 offrande. Un élément d’expérience que Monaco attend de pied ferme.