Accord entre le Real Madrid et Álvaro Carreras !

Le Real Madrid est déjà bouillant. Au sortir d’une saison décevante sur le plan collectif (deuxième de Liga, défaite en finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone et élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal), la Casa Blanca a bien l’intention d’enflammer le mercato estival et ainsi offrir à Xabi Alonso - annoncé sur le banc merengue pour succéder à Carlo Ancelotti - un effectif compétitif. Dans cette optique, les Madrilènes ont d’ores et déjà officialisé l’arrivée de Dean Huijsen et devraient prochainement annoncer celle de Trent Alexander-Arnold. Mais ce n’est pas tout.

Selon les dernières informations de Radio Marca, les Merengues ont également trouvé un accord contractuel avec Álvaro Carreras, actuellement lié au SL Benfica jusqu’en juin 2029. Du côté de Madrid, le natif de Ferrol gagnerait environ 9 millions bruts. Le média ibérique précise, en revanche, que les Merengues - déterminés à l’idée de finaliser le deal avant la Coupe du monde - n’ont toujours pas trouvé d’accord avec Benfica, avec qui une réduction de la clause libératoire de 50 millions d’euros est en cours de négociation. Une arrivée probable qui devrait donc renforcer, un peu plus, le secteur défensif des Merengues et confirmant les idées de jeu souhaitées par le futur coach madrilène.

Un profil compatible au système Alonso

Pour rappel, ces derniers jours, Marca révélait que Xabi Alonso avait bien l’intention d’importer à Madrid son schéma tactique préférentiel, à savoir un 3-4-3 modulable en 3-4-2-1. Une organisation basée sur une défense à trois centraux solides, des pistons très actifs dans les couloirs, et un double pivot au milieu capable d’assurer à la fois la récupération et la première relance. Fervent défenseur de ce système, l’ex-international espagnol (114 sélections, 16 buts) a notamment permis au Bayer Leverkusen de pratiquer un football offensif, moderne et parfaitement organisé, aussi bien avec que sans le ballon. Une philosophie de jeu correspondant donc parfaitement au profil d’Álvaro Carreras, qui s’apprête donc à changer de dimension après un début de carrière contrasté.

Formé au Real Madrid avant de quitter son pays natal pour rejoindre Manchester United, le gaucher d’1m86 avait, en effet, enchaîné les prêts lors de son passage chez les Red Devils. Après une expérience du côté de Preston, la pépite espagnole s’était finalement envolée pour Grenade. Barré par la concurrence, Álvaro Carreras retrouvait finalement Old Trafford, sans pour autant s’imposer. Arrivé du côté de Lisbonne, contre un chèque de 6 millions d’euros, en juillet dernier, le latéral gauche du SL Benfica s’était finalement rapidement distingué par sa solidité défensive et son apport indéniable aux abords de la surface adverse. De quoi séduire les pensionnaires de l’Estádio da Luz et certainement ceux du Santiago-Bernabéu dans les prochains mois…