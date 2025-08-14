Le FC93 a saisi le comex de la FFF pour demander son intégration en National

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Meilleur deuxième de National 2 la saison dernière, le FC93 a adressé ce jeudi une saisine auprès du comex de la FFF. Le club de la région parisienne, potentiellement premier repêchable, souhaite intégrer le National, qui se dispute actuellement à 17 après l’exclusion de l’AC Ajaccio.

Pour mettre la pression et obtenir gain de cause, le FC93 pourrait même boycotter le début du championnat de N2. Une tactique qui n’avait pas vraiment souri au GOAL FC, dans une situation similaire la saison dernière, puisque le club de la région lyonnaise n’avait pas été réintégré en National et avait démarré sa saison de N2 par une défaite sur tapis vert.