Manchester United perd contre une sélection d’Asie du Sud Est

Décidément, cela va mal pour Manchester United. Après une saison chaotique où le club a terminé 15e de Premier League, a perdu la finale de la Ligue Europa et conclu l’exercice sans titre, la bande de Ruben Amorim s’est rendue en Malaisie pour affronter l’ASEAN All Stars lors d’un match amical. L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, c’est une organisation politique réunissant dix pays d’Asie et Océanie avec l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, Brunei, le Viêt Nam, le Laos, la Birmanie, le Cambodge, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Timor Oriental. Une formalité sur le papier puisque la Thaïlande, qui est la meilleure nation de cette liste, est 99e au classement FIFA.

Se présentant avec un onze compétitif avec André Onana dans les buts, Hary Maguire en défense, Diogo Dalot et Patrick Dorgu dans les couloirs, Casemiro, Manuel Ugarte et Kobbie Mainoo au milieu ou encore Rasmus Hojlund en attaque, Manchester United s’est pourtant incliné 1-0 sur un but de Maung Maung Lwin. Le Birman joue au Lamphun Warrior, actuel 8e du championnat thaïlandais. À noter les présences d’Aguero (Ezequiel qui joue à Sri Pahang en Malaisie), Reyes (Sandro qui joue au FC Gutersloh en D4 allemande) et Joao Pedro (qui joue à Angkor Tiger en Thaïlande et en sélection de Timor Oriental). Une nouvelle désillusion de poids pour les Mancuniens qui continuent de s’enfoncer dans la honte.