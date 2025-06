Al Hilal va aussi tenter le gros coup Viktor Gyökeres

Arrivé à l’été 2023 en provenance de Coventry City contre un chèque avoisinant les 20 millions d’euros, Viktor Gyökeres n’a pas tardé à s’imposer comme la nouvelle star offensive du Sporting CP. Puissant, clinique devant le but et précieux dans le jeu dos au but, l’international suédois a été l’un des grands artisans du titre de champion décroché par les Lisboètes cette saison. En 33 matchs de Liga Portugal, il a inscrit 39 buts et délivré 8 passes décisives, terminant largement en tête du classement des buteurs. Son impact s’est également fait sentir en compétitions européennes, où il a marqué 6 fois en 8 apparitions en Ligue des Champions. Des performances XXL qui n’ont pas laissé insensibles plusieurs cadors européens.

Depuis l’hiver, des clubs comme Arsenal, Manchester United, Chelsea, AC Milan ou encore le Borussia Dortmund ont été mentionnés parmi les prétendants potentiels de l’attaquant de 27 ans. Le Sporting, conscient de la valeur marchande du joueur, a fixé sa clause libératoire à 100 millions d’euros. Malgré tous ces signaux venus d’Europe, le Sporting reste ferme : la clause libératoire ne sera pas négociée à la baisse. Une exigence financière qui pourrait en refroidir certains, mais pas tous. Car au-delà du Vieux Continent, d’autres marchés disposent des moyens pour s’aligner sur de telles sommes. Et dans ce dossier, un acteur inattendu pourrait bien rebattre les cartes du mercato estival.

Gyökeres plaît beaucoup en interne

Al-Hilal, géant de Saudi Pro League et désormais habitué aux grands coups sur le marché des transferts, a activé plusieurs dossiers offensifs XXL pour renforcer son secteur d’attaque cet été. Dans la lignée des noms évoqués ces derniers jours dans les différentes presses mondiales, le club saoudien a ciblé plusieurs profils de renom, comme nous vous le relayons ces derniers jours : Victor Osimhen (Naples), Darwin Núñez (Liverpool), Luis Díaz (Liverpool), Jadon Sancho (Manchester United) ou encore Heung-min Son (Tottenham) font partie des joueurs approchés par la direction d’Al-Hilal. Au cœur de cette liste très ambitieuse, Viktor Gyökeres figure bel et bien parmi les attaquants activement suivis par le club basé à Riyad selon nos informations. Pour rappel, Victor Osimhen a rejeté l’offre XXL d’Al-Hilal comme nous vous le révélions.

Au-delà du poste de numéro 9, Al-Hilal cherche également à renforcer la création dans le cœur du jeu. Toujours selon nos sources, les dirigeants saoudiens ont intensifié leurs efforts pour convaincre Bernardo Silva, sous contrat avec Manchester City, de rejoindre le projet saoudien cet été. Une information que nous sommes en mesure de confirmer ce dimanche. Désormais entraîné par Simone Inzaghi, fraîchement nommé après son départ de l’Inter Milan, Al-Hilal veut capitaliser sur l’arrivée du technicien italien pour accélérer son mercato. Le coach transalpin aurait déjà été consulté sur plusieurs cibles, dont Gyökeres, pour bâtir une attaque de très haut niveau en vue de la prochaine Ligue des champions asiatique.