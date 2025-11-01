SPL : porté par un doublé de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr s’impose contre Al-Fayha

Dans le cadre de la 7e journée de Saudi Pro League, Al-Nassr a remporté une victoire importante face à Al-Fayha à l’Al-Awwal Park, s’imposant 2-1. L’armada offensive des locaux, composée de Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman, Sadio Mané et João Félix, a fini par faire la différence grâce à un doublé du Portugais. Défensivement, Inigo Martínez était aligné pour Al-Nassr, tandis que l’ancien Lyonnais Benzia évoluait côté Al-Fayha, avec Smalling en défense.

L’Espagnol Jason avait ouvert le score dès la 13e minute pour Al-Fayha, avant que Cristiano Ronaldo n’égalise à la 37e minute sur une passe de Kingsley Coman. Le quintuple Ballon d’Or a ensuite offert la victoire à son équipe en transformant un penalty à la 90e+14 minute. Au classement de la SPL, Al-Nassr prend 21 points et reste leader, tandis qu’Al-Fayha stagne à la 10e place avec 8 points. De son côté, CR7 signe déjà ses 951 et 952e buts en carrière.