La short-list totalement délirante d’Al-Hilal pour gâter Simone Inzaghi

Kalidou Koulibaly, Joao Cancelo, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom, Aleksandar Mitrovic ou encore Marcos Leonardo, le club saoudien d’Al-Hilal dispose d’un effectif solide à disposition de leur nouveau coach Simone Inzaghi. Cependant, cela n’a pas empêché à l’équipe auparavant dirigée par Jorge Jesus de finir deuxième juste derrière Al-Ittihad. Qualifié pour la Coupe du monde des clubs dans le groupe du Real Madrid, de Salzbourg et de Pachuca, Al-Hilal sera aussi revanchard sur la scène nationale et asiatique l’année prochaine. Outre le contrat XXL qui lui a été offert, Simone Inzaghi aura également un sacré mercato pour renforcer son équipe.

Au poste de gardien de but, Yassine Bounou (34 ans) a déçu cette saison et la formation saoudienne veut lui trouver un remplaçant. Les noms d’Ederson Moraes (31 ans, Manchester City), Alisson Becker (32 ans, Liverpool) et Marc-André ter Stegen (33 ans, FC Barcelone) ont été dévoilé. Pour le moment, aucune piste n’a été avancée, mais la plus probable est celle menant à Ederson. En défense, nous vous avons dévoilé un accord principe avait été trouvé entre l’AC Milan et Al-Hilal pour Théo Hernandez (27 ans), il ne reste qu’à se mettre d’accord avec le joueur. En défense centrale, Sky Germany a fait état de la volonté de Simone Inzaghi de faire venir Francesco Acerbi mais cela n’est pas très concret.

Al-Hilal prêt à faire des folies

D’après la Gazzetta dello Sport, le président d’Al-Hilal Fahad bin Saad bin Nafel entend mettre la main à la poche pour fournir à Simone Inzaghi l’équipe la plus performante possible et essaye d’aller vite. En effet, Al-Hilal va affronter le Real Madrid le 18 juin en Coupe du monde des Clubs et aura besoin de quelques renforts. Dans les priorités, il y a Bruno Fernandes (30 ans) qui est souhaité mais le milieu de Manchester United n’est pas intéressé et privilégie de rester chez les Red Devils. À ce poste, Al-Hilal a d’autres options sexys avec Nicolo Barella (28 ans, Inter Milan) et Ederson (25 ans, Atalanta) qui sont dans le viseur du club saoudien.

La formation saoudienne espère aussi se renforcer avec l’arrivée d’un nouvel avant-centre et la priorité est clairement Victor Osimhen comme nous vous l’avons révélé. Prêté cette saison par Naples à Galatasaray, le buteur nigérian de 26 ans dispose d’une clause libératoire de 75 millions d’euros qui ne fait clairement pas peur à Al-Hilal. Le club de Riyad étant prêt à offrir 120 millions d’euros de salaire sur 3 ans (40M€ par saison) à l’ancien Lillois. A ce poste, Darwin Nunez (25 ans) de Liverpool est vu comme une alternative. Enfin, le renfort d’un ailier est souhaité et si la piste Luis Diaz (28 ans, Liverpool) est froide, Al-Hilal pense surtout à Jadon Sancho (25 ans, Manchester United) et Heung-min Son (Tottenham). Des pistes très intéressantes pour le géant saoudien qui est prêt à tout casser sur le mercato.