Manchester United : la réponse cinglante de Ruben Amorim sur l’avenir de Bruno Fernandes

C’est l’heure des grandes manœuvres à Manchester United. La tournée asiatique terminée un peu dans la douleur et une finale de Ligue Europa perdue contre Tottenham plus tard, les Red Devils ont débuté leur mercato. Il y a d’abord le deal avec Chelsea pour Jadon Sancho qui prend forme mais la grande affaire des dernières heures concerne Bruno Fernandes. Le Portugais pourrait bien quitter un club rejoint en 2019 et dont il est le meilleur joueur depuis de nombreuses saisons.

«Si le club pense qu’il est temps de se séparer de moi parce qu’ils ont besoin d’argent ou autre, c’est comme ça. (…) Je l’ai toujours dit et je respecte ma parole jusqu’au jour où le club pensera qu’il est temps de se séparer de moi», disait-il au soir de la finale perdue de C3. Le milieu de terrain ne disait pas ça par hasard. Il est courtisé par Al-Hilal qui a proposé à son agent une offre faramineuse de 200 M€ étalés sur un contrat de 3 ans. Il multiplierait son salaire par 4. De quoi donner à réfléchir.

Amorim : «le club peut trouver d’autres moyens de gagner de l’argent»

Pour la presse anglaise, Bruno Fernandes est en passe de dire oui à cette offre même si jusqu’à hier, il n’avait rien laissé transparaître au club et au staff technique alors que se profilait le second match des Red Devils de la tournée asiatique. Ruben Amorim a d’ailleurs profité de la conférence de presse d’après match pour faire part de son sentiment au sujet de son compatriote. «Je ne pense pas (qu’il partira, ndlr). Je n’en suis pas sûr. Je pense qu’il veut rester. Il refuse beaucoup de choses» a-t-il tenté de rassurer.

«Il nous voit (le club) prendre des mesures et changer toutes les choses… Je parle avec lui, je lui ai expliqué certaines choses et j’ai juste ce sentiment quand vous parlez à quelqu’un, je pense que vous avez ce sentiment s’il veut rester. Le club peut trouver d’autres moyens de gagner de l’argent. J’ai le sentiment qu’il veut absolument continuer à Manchester United, mais on ne sait jamais» poursuivait Amorim, concluant par cette déclaration. «Il doit évoluer dans le meilleur championnat du monde.» A bon entendeur.