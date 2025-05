Chelsea : retournement de situation pour Jadon Sancho

Chelsea a fini cette nouvelle saison difficile sur une bonne note. Grand favori à la victoire finale en Ligue Europa Conférence, le club londonien s’est fait peur en première mi-temps contre le Betis avant de finir en roue libre et d’écraser le club espagnol 4-1. Entré à l’heure de jeu à la place de Pedro Neto, Jadon Sancho a contribué à ce succès en C4. Énergique et volontaire, il a même inscrit le 3e but d’une belle frappe enroulée, celui qui a définitivement mis son équipe à l’abri.

De quoi terminer son aventure chez les Blues sur une bonne note ? Il faut rappeler que l’ailier de 25 ans n’est que prêté par Manchester United avec une option d’achat de 30 M€. Les conditions pour rendre cette option obligatoire ont déjà été remplies mais Chelsea a glissé une autre clause dans cet accord de prêt. Moyennant 6 M€, cette option peut sauter en guise de pénalité. C’est le chemin qui prenait jusque-là cette affaire. Après un bon début, Sancho est retombé dans ses travers.

Chelsea veut conserver Sancho

À la fin de l’hiver, il suscitait pas mal de critiques, alors qu’il était en train de perdre sa place dans le onze d’Enzo Maresca. Après 42 apparitions toutes compétitions confondues pour 5 buts et 10 passes décisives (la moitié de ses statistiques ont eu lieu en Ligue Europa Conférence), l’international anglais (23 sélections, 3 buts) allait être fixé sur son sort «dans les prochaines 24 ou 48 heures», indiquait Maresca en début de semaine. «Nous parlerons de l’avenir, mais aucune décision n’a été prise concernant Jadon.»

La finale de Ligue Europa Conférence a peut-être joué en la faveur de l’ancien joueur du BvB. Selon les informations de Sky Sports, Chelsea souhaite le converser à long terme. La direction a pris contact avec ses représentants pour discuter des termes d’un accord. Mais les Blues préviennent, il faudra revoir les émoluments à la baisse. Sa politique salariale et contractuelle n’est pas la même qu’à Manchester United. Ils privilégient des contrats à très longue durée et des salaires fixes plutôt bas mais incitatifs sur des objectifs collectifs et personnels.