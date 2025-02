Chelsea : Jadon Sancho est porté disparu !

Jadon Sancho n’est plus que l’ombre de lui-même. Prêté par Manchester United du côté de Chelsea pour cette saison 2024-2025, l’international anglais (23 sélections, 3 buts) n’avait pourtant pas tardé à justifier le choix des Blues de se positionner sur lui dans les dernières heures du mercato estival. Pourtant, après trois passes décisives puis deux buts contre Southampton et Tottenham, le natif de Londres - qui totalise 2 réalisations et 6 offrandes en 26 matches toutes compétitions confondues - vit une période bien plus compliquée.

Sancho poursuit sa chute libre

De détonateur de la formation londonienne, pointant actuellement à la 7e place du classement, à cadre en énorme perte de vitesse, Sancho enchaîne, depuis plusieurs semaines désormais, les prestations indigestes. Samedi, lors de la 26e journée de Premier League face à Aston Villa (1-2), l’ancien joueur de Dortmund débutait ainsi sur le banc des remplaçants et son entrée en jeu à un quart d’heure du terme ne restera clairement pas dans les annales. 14 petites minutes de jeu où le droitier d’1m80 est une nouvelle fois resté muet face aux cages adverses.

La donne est d’ailleurs simple : lors des 13 derniers matches, Jadon Sancho n’a pas inscrit le moindre but. D’autres statistiques confirment d’ailleurs la traversée du désert du joueur de 24 ans, qui n’a pas réussi le moindre centre en 1 260 minutes disputées en Premier League. De quoi susciter la colère des fans et de certains anciens joueurs des Blues. S’exprimant sur son podcast Obi One, John Obi Mikel avait ainsi fustigé le niveau de performance de Sancho, assurant que ce dernier avait tout simplement «trompé» Chelsea.

«Il nous a trompés avec quelques matchs. Maintenant, on va chercher le Jadon Sancho de Dortmund mais il est reparti. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Jadon. Il a disparu. Il ne dépasse plus les gens. Il ne crée plus d’occasions. Il n’aide pas l’équipe autant qu’il devrait l’être. Et [Noni] Madueke est maintenant blessé aussi. C’est à ce moment-là que les joueurs doivent intervenir et prendre leurs responsabilités et dire : vous savez quoi, écoutez. Maintenant, j’ai l’opportunité de jouer semaine après semaine, et je dois être prêt pour cela. Je dois aider l’équipe avec des passes décisives et des buts, et ils ne le font pas», regrettait ainsi l’ex-milieu des Blues.

C’est quoi le problème ?

Et de conclure : «je ne sais pas ce qui s’est passé avec Jadon, mais Jadon Sancho a besoin de se réveiller. La Premier League est la ligue la plus difficile au monde. Si vous ne le faites pas ici…» Une sortie acide à l’encontre du numéro 19 de Chelsea, même si ce dernier pourra se consoler avec les propos tenus par Shaun Wright-Phillips, également passé par Stamford Bridge. «La confiance est une chose énorme. Vous pouvez voir dans certains éléments de son jeu qu’il essaie de faire bouger les choses. Si vous regardez son passé, avant qu’il ne rejoigne Man United, tout ce qu’il a fait a également fonctionné. Cela lui donne confiance pour le faire encore et encore jusqu’à ce qu’il se crée une occasion, qu’il tire ou même qu’il marque un but. Cela viendra avec le temps», relativisait l’intéressé au cours d’un entretien accordé à Tribal Football.

Le joueur de 43 ans a également profité de l’occasion pour distiller quelques conseils à Sancho : «j’étais moi-même ailier, et il y a des éléments dans son jeu que je reconnais pour avoir traversé des périodes où les choses ne se sont pas produites. Il n’a qu’à baisser la tête et continuer parce que nous savons qu’il a la capacité. Vous pouvez perdre votre rythme, vous perdez confiance, mais votre capacité à faire les choses est toujours là ; c’est juste une question de le faire sortir». Un encouragement bienvenu pour le joueur formé à Manchester City. Reste désormais à savoir si Jadon Sancho parviendra à retrouver de sa superbe dans les semaines à venir. Première réponse, ce mardi, lors de la réception de Southampton à l’occasion de la 27e journée de Premier League.