Chelsea : les débuts tonitruants de Jadon Sancho

Malgré les turbulences, il y a des joueurs qui resteront toujours dans le cœur des fans. Tant qu’ils auront cette flamme et ce brin d’insouciance qui les différencie tant des autres. C’est le cas de Jadon Sancho. Ancien prodige de Manchester City, après avoir fait toutes ses classes à Watford, l’Anglais a très vite fait le choix d’aller exporter ses talents en Allemagne et avec le Borussia Dortmund. Un choix qui s’est vite avéré payant avec les Marsupiaux, avec qui il est devenu l’un des jeunes joueurs les plus talentueux au monde. Un statut et des performances qui vont avec qui lui permettent de rejoindre Manchester United contre 85 millions d’euros. Alors que de grands espoirs étaient placés en lui, l’international anglais (23 sélections, 3 buts) a finalement déçu chez les Red Devils, comme beaucoup avec lui.

Après des débuts en dents de scie du côté d’Old Trafford, l’attaquant polyvalent a été au cœur d’un clash avec Erik ten Hag. Un événement qui a jeté un froid sur son avenir à United l’an passé. Auteur d’un prêt rassurant sur ses qualités au Borussia Dortmund en deuxième partie de saison, Sancho avait été réintégré par ETH cet été. Finalement, dans le dernier jour du mercato, l’attaquant de 24 ans a fait le pari de rejoindre Chelsea pour enfin faire exploser sa carrière en Premier League. Malgré des sollicitations ardentes du PSG et de la Juventus Turin tout au long de l’été, le natif de Londres a fait le choix de retourner dans sa ville natale, quitte à batailler dans un effectif pléthorique. Ce samedi, Jadon Sancho faisait ses débuts sur la pelouse de Bournemouth. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le virtuose a remis les pendules à l’heure en seulement 45 minutes.

Une passe décisive et le trophée d’homme du match pour ses débuts

Entré en jeu à la pause à la place d’un Pedro Neto moins remuant qu’à l’accoutumée, Jadon Sancho a été diabolique dans chacune de ses prises de balle. Recherchant constamment à faire la différence, il n’a pas perdu beaucoup de ballons et tout était pensé pour apporter le danger dans l’arrière-garde des Cherries. Un état d’esprit qui a permis au numéro 19 de faire la différence en fin de match. Provocateur, il a eu la malice de servir Christopher Nkunku qui, par son talent, a réussi à trouver le fond des filets après quelques dribbles. Menacé ce samedi par Enzo Maresca, son nouvel entraîneur dans la capitale, Sancho a été loué par le technicien italien à l’issue de la rencontre : «Jadon est un très bon joueur et peut nous aider. Maintenant, tout le bruit autour de lui, je m’en fiche. Avec nous, il est très poli, il s’entraîne bien avec et sans ballon. J’ai le sentiment que Jadon a besoin d’amour. C’est ce que j’ai pensé quand j’ai parlé avec lui avant qu’il ne nous rejoigne. Je sais aussi qu’il a envie de montrer le joueur qu’il est, mais pour moi, il s’agit simplement de profiter du football»

De son côté, le nouvel artificier de Chelsea a fait part de sa joie après avoir été élu homme du match. Alors qu’il compte bien s’installer avec les pensionnaires de Stamford Bridge, Jadon Sancho a remercié ses nouveaux coéquipiers pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé : «tout d’abord, c’est incroyable de faire mes débuts pour Chelsea. Je suis très reconnaissant d’être de retour au jeu. L’équipe a très bien joué et nous sommes heureux des trois points. J’ai travaillé dur pour ce moment et je suis simplement heureux d’avoir eu ma chance. J’ai eu une belle fin de saison dernière en étant en finale de la Ligue des champions. Je suis simplement heureux de faire mes débuts pour Chelsea. Je dois remercier tout le staff et mes coéquipiers. Le premier jour où je suis arrivé, ils m’ont fait sentir le bienvenu et je suis tellement heureux de me sentir aussi à l’aise.» Si les Blues parviennent à tirer le meilleur de Jadon Sancho dans les prochains mois, ils pourraient bel et bien être l’une des grosses surprises de la saison en Premier League. Septièmes à l’heure où ces lignes sont écrites, les coéquipiers de Cole Palmer comptent deux victoires en quatre rencontres de championnat pour le moment.