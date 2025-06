Arsenal accélère pour boucler 4 transferts !

Arsenal est à un carrefour. Souvent bien classés ces dernières années en championnat, les Gunners veulent passer un cap et remporter le titre cette saison 2025-26. Cela passera par un mercato réussi. Le premier sous les ordres d’Andrea Berta, nommé directeur sportif le 30 mars dernier. Ce dernier a commencé par s’attaquer au chantier des prolongations de contrat. Hier, il a blindé la pépite de 18 ans Myles Lewis-Skelly, qui a signé hier un contrat longue durée avec les pensionnaires de l’Emirates Stadium. Quelques jours avant, c’est le défenseur Gabriel Magalhaes qui a paraphé un nouveau bail.

Des recrues en approche

Le prochain objectif est de prolonger William Saliba, qui arrive en fin de contrat en 2027. Selon nos informations, les discussions vont reprendre prochainement le concernant. Mais la priorité du nouveau DS d’Arsenal est surtout d’avancer sur le recrutement estival. Kepa Arrizabalaga a passé hier sa visite médicale. Son arrivée devrait être annoncée très rapidement. Un joueur qui va être la doublure de David Raya, voire un concurrent, et qui a été acheté pour un peu moins de 6 M€. Pour renforcer l’entrejeu, où le club a perdu Thomas Partey et Jorginho, c’est Martin Zubimendi qui est attendu à Londres.

Malgré la tentative du Real Madrid pour le recruter, l’Espagnol va signer à Arsenal. Les Anglais se sont déjà entendus avec la Real Sociedad pour un transfert de 60 M€, soit le montant de sa clause libératoire. Les Londoniens sont aussi en train de finaliser la signature de Christian Nørgaard. Comme expliqué sur notre site, Arsenal a trouvé un accord avec Brentford pour le transfert de Christian Nørgaard pour 11 M€. Il reste encore d’ultimes détails à régler avec le joueur afin que tout soit bouclé.

D’autres vont arriver

Le club de Premier League ne compte pas s’arrêter là cet été. The Sun révèle que les dirigeants creusent la piste menant à Eberechi Eze. Le joueur de Crystal Palace est aussi dans le viseur de Tottenham. Pour lui, on évoque un montant d’environ 80 M€. Une somme jugée trop importante pour le moment par Arsenal, surtout pour un élément de 27 ans. De plus, The Athletic révèle que le club anglais souhaite mettre la main sur un défenseur afin de compenser le départ à venir de Jakub Kiwior. Et la priorité d’Arsenal se nomme Cristhian Mosquera (21 ans).

Le joueur de Valence plaît beaucoup aux Gunners, qui ont échoué à recruter Dean Huijsen (Real Madrid) cet été. Il pourrait arriver pour une somme légèrement inférieure à 20 M€. Arsenal souhaite aussi recruter un attaquant. Si la piste Viktor Gyökeres (Sporting CP) semble trop onéreuse et que le club ne veut pas mettre autant sur un joueur de 27 ans, celle menant à Benjamin Sesko est toujours d’actualité. Mais il faudra s’entendre avec le joueur qui est visiblement un poil gourmand au niveau salarial. En ce qui concerne le montant du transfert, on devrait s’approcher des 81 M€. Arsenal est prêt à faire sauter la banque cet été et accélère donc pour boucler 4 arrivées donc, en plus de celles de Kepa et Zubimendi qui sont déjà en phase finale.