Arsenal blinde Myles Lewis-Skelly

Arsenal avance ses pions. En effet, les Gunners sont en train de boucler la signature de Kepa, qui a passé sa visite médicale. Dans le même temps, ils viennent d’annoncer la prolongation de Myles Lewis-Skelly. La nouvelle a été officialisée via un communiqué de presse. «Myles Lewis-Skelly a signé un nouveau contrat à long terme avec le club. Le joueur de 18 ans a réalisé une saison fulgurante en 2024/25, devenant le dernier diplômé de notre académie de Hale End à consolider sa place au sein de notre équipe première (…) Le nouveau contrat de Myles est soumis à la finalisation des procédures réglementaires.»

La suite après cette publicité

Dans la foulée, le joueur a commenté : «je suis tellement fier et heureux. Je sais que ces mots sont simples, mais je pense qu’ils résument ce que je ressens en signant pour ce club. Je suis un supporter et c’est comme un rêve devenu réalité. J’ai incarné les valeurs de Hale End et j’ai réussi. J’ai encore de nombreuses années devant moi, donc si je peux rester humble et être une bonne personne, c’est le plus important pour moi. Je sais que j’ai beaucoup appris des matchs, des bons moments et des erreurs que j’ai commises. Je suis définitivement plus prêt maintenant pour la saison prochaine. Je veux juste continuer à apprendre et à progresser. Je veux laisser un héritage. Je veux tout gagner dans ce sport. Je veux remporter des trophées sur les plus grandes scènes tout en étant quelqu’un qui apprend constamment et qui garde les pieds sur terre, ce qui est si important.» De quoi rendre heureux les fans des Gunners.