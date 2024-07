MU : Jadon Sancho s’est réconcilié avec Erik ten Hag

Alors que nous vous annoncions hier, une offre contractuelle du Paris Saint-Germain pour Jadon Sancho. Erik ten Hag, son entraîneur à Manchester United a annoncé avoir fait la paix avec l’ailier anglais. «Nous avons bien parlé. Tout le monde peut faire une erreur. Si le joueur le veut, nous pouvons tirer un trait dessus et passer à autre chose. Ce club a besoin de bons joueurs, et une chose est sûre : Jadon Sancho est un très bon joueur. J’espère que nous allons nous entendre et qu’il contribuera à notre succès», a annoncé le Néerlandais de 54 ans au micro de AD.

Malgré cette discussion, Jadon Sancho serait très emballé par l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain, d’après nos informations. L’ailier de 24 ans, indésirable du côté des Red Devils, il y a moins d’un an, s’est complètement relancé sous le maillot de Dortmund cette saison et attire désormais de nombreuses convoitises. Le PSG est en mesure de s’offrir l’international anglais, le dernier mot reviendra à Jadon Sancho.