Le PSG a fait une offre à Jadon Sancho

«Nous avons bien parlé. Tout le monde peut se tromper. Nous sommes passés à autre chose. Ce club a besoin de bons joueurs et une chose est sûre : Jadon est un très bon joueur. C’est bon de retrouver Jadon». Voici ce que déclarait récemment Erik ten Hag au sujet de Jadon Sancho, de retour à Manchester après un prêt de six mois au Borussia Dortmund. Alors que de vives tensions avaient éclaté entre les deux hommes, la hache de guerre semble désormais enterrée. De quoi imaginer un avenir radieux du côté d’Old Trafford ? Rien n’est moins sûr… En effet, le possible départ de l’international britannique (23 sélections, 3 réalisations) reste plus que jamais d’actualité.

Si les Marsupiaux ont longtemps poussé pour conserver le joyau anglais, la direction du BvB a finalement dû se résigner, faute de moyens suffisants. Depuis, le Barça et la Juventus ont également été cités parmi les clubs intéressés, à l’heure où les Red Devils demanderaient 50 millions d’euros (selon les médias étrangers) pour céder celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026. Mais ce n’est pas tout. Selon nos dernières informations, le PSG est également dans la course. Mieux encore, le club de la capitale française est proche de conclure un accord contractuel avec l’ailier anglais de 24 ans.

Jadon Sancho en passe de dire oui au PSG !

Après avoir perdu Kylian Mbappé, désormais sous les couleurs du Real Madrid, la direction sportive des Rouge et Bleu est à la recherche de profils offensifs et celui du natif de Londres semble parfaitement coller aux attentes de Luis Campos et ses équipes. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 21 matches passés sous le maillot des Marsupiaux, l’ancien joueur de Manchester City avait d’ailleurs particulièrement brillé sur la scène européenne, à l’instar de sa double confrontation face au PSG lors des demi-finales de la compétition.

Des performances qui ne sont donc pas passées inaperçues du côté de la direction parisienne, bien décidée à profiter de la technique étincelante du droitier d’1m80. Après avoir vu son aventure mancunienne tourner au vinaigre et retrouvé quelques sensations outre-Rhin, Jadon Sancho pourrait donc finalement donner un nouveau tournant à sa carrière en rejoignant la Ligue 1 et les champions de France en titre. Pour cela, le PSG et Manchester United devront également trouver un terrain d’entente, à l’heure où le cas Manuel Ugarte est, lui aussi, discuté…