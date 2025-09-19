Menu Rechercher
Jérome Boateng met fin à sa carrière

Par Samuel Zemour
3 min.
Jérôme Boateng @Maxppp

Clap de fin pour Jérôme Boateng. À 37 ans, le célèbre défenseur central a décidé de mettre un terme à sa carrière et l’a annoncé ce vendredi. L’international allemand vient de l’annoncer sur ses réseaux sociaux dans une courte vidéo, où il se met en scène avec tous les maillots des clubs dans lesquelles il a joué.

Avec plus de 600 matchs professionnels disputés et une Coupe du monde remportée en 2014 avec la Mannschaft, Jérôme Boateng aura notamment marqué l’histoire du Bayern Munich, où il a remporté notamment deux Ligues des champions et neuf Bundesliga. Un palmarès XXL pour le défenseur central, qui était passé ensuite par l’Olympique Lyonnais, la Salernitana et enfin à LASK, en Autriche.

