Ligue 1

L’AS Monaco boucle une recrue

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Lukas Hradecky @Maxppp

Cet été, l’AS Monaco a multiplié les coups. Les pensionnaires du stade Louis II ont notamment mis la main sur Paul Pogba et Eric Dier, qui étaient libres. Ils ont aussi tenté le pari Ansu Fati. Ce vendredi, Bild annonce qu’ils sont en train de finaliser l’arrivée d’un nouveau gardien.

Il s’agit de Lukas Hradecky (35 ans). Ce n’est pas un secret, le club princier discute depuis des semaines avec le Bayer Leverkusen pour le signer. Le média allemand annonce que le portier finlandais a passé sa visite médicale hier. Il va parapher un bail de deux ans, plus une année en option, lui qui sera numéro un sur le Rocher.

Pub. le - MAJ le
