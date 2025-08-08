Un club surprenant veut s’offrir Antoine Griezmann

Alors que Griezmann avait finalement décidé de prolonger son histoire avec les Madrilènes à 34 ans, le CF Monterrey envisage un coup retentissant sur le marché des transferts en ciblant le champion du Monde 2018. Selon plusieurs médias mexicains, le club de Liga MX souhaite recruter l’attaquant de l’Atlético de Madrid selon Record. Bien que Griezmann ait toujours exprimé un intérêt pour terminer sa carrière aux États-Unis, et plus particulièrement en MLS, Monterrey espère le convaincre de rejoindre le championnat mexicain, où évoluent déjà André-Pierre Gignac et Sergio Ramos. Le club, qui a participé récemment au Mondial des clubs, souhaite renforcer son secteur offensif avec une star de ce calibre.

La suite après cette publicité

Les premiers contacts auraient déjà été établis avec la sœur du joueur, qui gère ses intérêts. Une réunion interne, organisée mercredi, aurait validé l’ambition de tenter ce transfert. Le club ne serait pas freiné par des considérations financières, notamment grâce aux revenus générés par la vente de joueurs et leur récente exposition internationale. Griezmann, désormais retraité de l’équipe de France (137 sélections), est encore sous contrat avec l’Atlético jusqu’en 2027. Malgré les nombreuses rumeurs autour de Griezmann cet été, cela ne l’empêche pas de briller lors de la préparation estivale. «Grizou» a performé lors du match amical contre le Rayo Vallecano en inscrivant un superbe but, animant le jeu offensif et confirmant sa grande forme malgré une équipe remaniée de l’Atlético.