Yannick Carrasco explique le choix Al-Shabab

Cette semaine, Yannick Carrasco (30 ans) a quitté l’Atlético de Madrid pour rejoindre Al-Shabab en Arabie saoudite. Un choix que l’ancien joueur de Monaco assume. C’est ce qu’il a avoué à La Dernière Heure. «Il faut parfois se mettre dans notre peau. J’ai 30 ans. Mon contrat prenait fin à l’Atlético Madrid dans un an. J’ai reçu une seule offre concrète sur la table, c’était celle d’Al-Shabab. J’ai choisi la sécurité, ce qui était écrit noir sur blanc. Suis-je parti uniquement pour l’argent ? Non, c’est un tout. De grands joueurs évoluent en Arabie saoudite.»

Puis, il est revenu sur son mercato et sur l’intérêt du FC Barcelone. «J’ai voulu trouver une solution avec l’Atlético par le passé, notamment après le titre (Ndlr, de 2021) mais les problèmes financiers du club n’ont fait que repousser l’échéance. Je suis resté pro jusqu’au bout même si on me parlait d’une prolongation et qu’elle n’est jamais arrivée. Le club n’a jamais pu m’offrir les conditions que je voulais. Je suis parti en bons termes avec l’Atlético et le coach Diego Simeone malgré tout. Il y a eu des contacts avec Barcelone cet été mais jamais je n’ai reçu de proposition concrète de leur part. Ils attendaient de toucher des droits de la Liga et finalement ça n’a jamais bougé. Je n’ai pas reçu d’autres offres. Il faut dire que l’Atlético n’était pas spécialement vendeur. Al-Shabab sera-t-il mon dernier club ? On verra bien à la fin de mon contrat. Je suis un joueur rarement blessé, je m’entretiens bien. Quelque chose pourrait encore se passer.» Affaire à suivre donc…