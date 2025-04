Mercato L1 : la très grosse cote de Clément Akpa à l’étranger !

Champion de France de Ligue 2 avec l’AJ Auxerre l’an passé, Clément Akpa a découvert la Ligue 1 cette saison à 23 ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a connu une adaptation express. Titulaire indiscutable sur le flanc gauche de la défense icaunaise, le défenseur gaucher ivoirien progresse à chacune de ses sorties. Capable d’évoluer aussi bien au poste de latéral gauche que dans l’axe, Akpa a été titularisé à 24 reprises par Christophe Pélissier.

Le technicien icaunais ne tarit pas d’éloges sur celui qui est désormais le pilier de sa défense. « On a récupéré en 2023 un joueur qui évoluait en National. Mais il est déjà titulaire en L1 et international ivoirien. C’est donc un joueur qui travaille énormément, ayant très bien et vite progressé. Au début de cette saison, je ne pensais pas qu’il serait l’un des plus utilisés. Il se pose et pose beaucoup de questions sur le jeu et sur ce qu’il doit faire pour progresser. Le fait d’être père de famille très jeune lui a donné un grand sens des responsabilités.»

Désormais international A depuis le mois de mars, il a étrenné ses deux premières sélections avec les Elephants grâce à deux entrées en jeu au Burundi le 21 mars et contre la Gambie, le 24, pour deux succès 1-0. Conscient de l’évolution de son joueur, l’AJ Auxerre a d’ailleurs prolongé le contrat de son joueur en fin d’année dernière jusqu’en juin 2027. Une juste récompense pour ce joueur incisif et puissant dans ses interventions qui pourrait se fixer dans les mois à venir au poste de défenseur central axe gauche dans une défense à trois.

La Premier League et la Bundesliga sont sous le charme

Il y a quelques semaines, il faisait partie des défenseurs centraux remportant le plus de duels défensifs en Ligue 1 en compagnie de gros clients tels que William Pacho, Leonardo Balerdi, Moise Bombito ou encore Facundo Medina. Autant d’éléments qui commencent à attirer de nombreuses formations européennes en quête de renforts défensifs. Selon nos informations, ils sont d’ailleurs déjà nombreux à se bousculer au portillon notamment en Angleterre et en Allemagne.

En Premier League, Wolverhampton et Everton sont intéressés, de même que l’Eintracht Franfort, Hoffenheim et Stuttgart en Bundesliga. Du côté de l’AJA qui doit renflouer ses caisses en fin de saison, un départ de Clément Akpa est quasiment scellé. Pour le moment, aucune discussion n’a été engagée et aucun prix n’a encore été fixé par l’actuel 10e du classement de Ligue 1. Une chose est sûre, s’il est estimé à 3 M€ sur Transfertmarkt, il en faudra sans doute beaucoup plus pour l’arracher à Auxerre…